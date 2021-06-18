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Meslek lisesi öğrencilerinin geliştirdiği interaktif eğitsel yazılım dünyadan övgü aldı - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencilerinin geliştirdiği interaktif eğitsel yazılım dünyadan övgü aldı

18.06.2021 16:45
Meslek lisesi öğrencilerinin geliştirdiği interaktif eğitsel yazılım dünyadan övgü aldı, System.String[]

"FCHgo! Proje Yarışması"nda dünya birincisi seçilen Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, küçük yaş grubundaki öğrencilere hidrojen yakıt pillerini eğitsel yazılım ile eğlenceli şekilde öğreten projeleri ile başarıyı yakaladı.

"FCHgo! Proje Yarışması"nda dünya birincisi seçilen Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, küçük yaş grubundaki öğrencilere hidrojen yakıt pillerini eğitsel yazılım ile eğlenceli şekilde öğreten projeleri ile başarıyı yakaladı.

Öğrencilerin projelerinin danışman bilişim teknolojileri öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, AA muhabirine aldıkları ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, 8 ülkeden toplam 200'den fazla öğrencinin, uluslararası FCHgo! Proje Yarışması'na katıldığını söyledi.

Arslan, okullarının bilişim teknolojileri bölümü öğrencileri Sercan Deniz Bayramoğlu, Belinay Azra Aydın, İlyas Seferinoğlu ve Atilla Büyükgüler'in yarışmanın Türkiye ayağında birinci olduğunu aktardı. Ardından ekibin uluslararası arenada yarışmak için büyük gayret gösterdiğini ifade eden Arslan, öğrencilerinin C# Programlama dilinde materyal hazırlayarak eğlenceli bir yolla hidrojen teknolojilerini tanıttıklarını anlattı.

Türkiye'den 15-18 yaş grubunda katıldıkları uluslararası yarışmada dünya birinciliği elde ettiklerini belirten Arslan, ilkokullarda İtalya'dan, ortaokullarda ise Polonya'dan bir okulun birinciliği elde ettiğini söyledi.

Selçuk Yusuf Arslan projeye ilişkin bilgileri şöyle aktardı:

"Öğrencilerimiz, öncelikle literatürde hidrojen yakıt pillerine ilişkin detaylı bilgi topladılar ve ardından hidrojen yakıt pillerini tanıtmak için eğitsel bir yazılım geliştirdiler. Öğrencilerimiz, bilişim teknolojileri bölümünde kodlama ve yazılım geliştirme konularında çok güçlü bir bilgi birikimine sahip olduklarından, eğitsel yazılımımız yarışmada büyük beğeni toplandı. Eğitsel yazılımımızın oyunlaştırılmış interaktif özelliği sayesinde özellikle küçük yaş grubundaki öğrenciler, sorulara doğru yanıt verdiğinde puan kazanıp, yeterli puan aldıklarında ödül aldılar, yanlış verdiklerinde ise geri bildirim ile karşılaştılar. Böylece hidrojen yakıt pilleri gibi zor bir konunun bile küçük yaş gruplarının çok kolay ve eğlenceli şekilde öğrenebileceğini göstermiş olduk. Öğrencilerimizin projelerinde kullandığı görsel tasarım, kodlama ve nitelikli bir içerik jüri tarafından büyük beğeni topladı."

Arslan, bugüne kadar hep meslek liselerinde görev yaptığını ifade ederek öğrencilerinin daha önce de pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada ödüller aldığını anlattı.

Ayrıca Arslan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, beraberinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni okullarını ziyaret ederek kendisini ve öğrencileri kutlamasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Altındağ, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencilerinin geliştirdiği interaktif eğitsel yazılım dünyadan övgü aldı - Son Dakika


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