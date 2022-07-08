KASTAMONU - Meslek lisesi öğrencilerinin yapacağı ahşap oyuncaklar anaokullarına verilecek - Son Dakika
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KASTAMONU - Meslek lisesi öğrencilerinin yapacağı ahşap oyuncaklar anaokullarına verilecek

08.07.2022 12:06

Kastamonu'da Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Atölyesi'nde üretilecek 150 bin ahşap oyuncak, Türkiye genelindeki anaokullarında kullanılacak.

Kastamonu'da Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Atölyesi'nde üretilecek 150 bin ahşap oyuncak, Türkiye genelindeki anaokullarında kullanılacak.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, üretim aşamaları hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ve öğrencilerden bilgi aldı.

Burada 21 öğretmen ve teknisyen öncülüğünde 32 öğrenci tarafından beş türde üretilecek 150 bin ahşap oyuncak, yıl sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilecek.

Vali Çakır, gazetecilere, Kastamonu'da bu tarz üretime tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Oyuncakların öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Çakır, "Bu işin parasal tutarı, 18 milyon lira civarında. Bunun Kastamonu ekonomisine de çok ciddi katkısı var. İşin güzel tarafı, buradaki oyuncakların birçoğu öğretmen arkadaşlarımızın tasarımı." dedi.

Öğrencilerin üretim yaparken para da kazanacağını vurgulayan Çakır, "Üretimden dolayı buradaki 32 öğrencimiz asgari ücret tutarında gelir elde edecek. Bu tür okullarımızın öğrencilerimize tanıtılması ve daha fazla öğrenci kazanılmasında da çok ciddi yönü var." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise meslek liselerinde sektörün ihtiyacı olan nitelikli öğrencileri yetiştirmek için gayret ettiklerini söyledi.

Bahçacıoğlu, 1869 yılında açılan okulda Bakanlığın desteğiyle ahşap oyuncak üretimine de başladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"2019 yılında ilk defa ilimizde oyuncak üreterek, 50 okula dağıtımını yaptık. Daha sonra ürün yelpazesini genişlettik ve ikisi Taşmektep tarafından tescilini aldığımız 26 türde ürün ürettik. 3 Şubat'ta Sayın Bakanımıza Milli Eğitim Bakanlığında 22 ürünümüzü getirerek sunum yaptık. Sayın Bakanımız bu ürünleri çok beğendi. 3-5 yaş okul öncesinde Türkiye'nin ihtiyacı olan oyuncaklarla ilgili alımın, Taşmektep Mesleki ve Teknik ve Anadolu Lisesinden yapılması talimatını verdi. Okulumuza, beş oyuncak çeşidinin her birinden 30 biner olmak üzere 150 bin oyuncak siparişi verildi. Bu ürünlerin toplam bedeli, 17 milyon 841 bin lira."

Öğrenci ve öğretmenlerin özverili çalışma yaptığına işaret eden Bahçacıoğlu, "Türkiye genelinde özellikle okul öncesinde hangi oyuncakların kullanıldığını tespit ettik. AR-GE çalışmaları yapıldı ve bu tasarımlar gerçekleştirildi. Kullandığımız malzemeleri de Kastamonu merkezden ve Taşköprü'den temin ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Emre Güney de öğrenim gördüğü bölümden memnun olduğunu vurgulayarak, "Arkadaşlarımla yapboz, tetris, denge gibi oyuncakları yapıyoruz. Kardeşlerimize katkı sağladığımız ve burada olduğumuz için çok mutluyum." dedi.

YORUMLAR
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Meslek lisesinde üretiliyor: 17.8 milyon TL değerinde 150 bin adet ahşap oyuncağın siparişi alındı Meslek lisesinde üretiliyor: 17.8 milyon TL değerinde 150 bin adet ahşap oyuncağın siparişi alındı Meslek liselerinde tarım bölümleri yaygınlaştırılacak Meslek liselerinde tarım bölümleri yaygınlaştırılacak
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Meslek lisesi öğrencilerinin yapacağı ahşap oyuncaklar anaokullarına verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: KASTAMONU - Meslek lisesi öğrencilerinin yapacağı ahşap oyuncaklar anaokullarına verilecek - Son Dakika
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