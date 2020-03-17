Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, koronavirüse karşı günlük 10 ton dezenfektan üretiyor - Son Dakika

Bahçelievler Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, günlük 10 ton kapasiteyle koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfektan üretiyor.

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca koronavirüs önlemleri kapsamında, okulların dezenfeksiyonuna yönelik çalışmalar sürüyor. Öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak için yapılan temizlik çalışmaları sırasında, yine öğrenci ve öğretmenler tarafından üretilen dezenfektanlar kullanılıyor.

Bakanlığın belirlediği 28 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde, günlük 100 tona yükseltilen kapasiteyle zararlı virüslere karşı en hızlı etkiyi gösteren hipoklorit dezenfektan üretimi yapılıyor.



Bu kapsamda Bahçelievler Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kimya teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencileri büyük bir özveriyle korona virüsüne karşı dezenfektan üretiyor.

Sektöre yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için öğrencilere hem teori hem de pratik kazandıran okul, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile kamu kurum ve kuruluşlarına klor bazlı dezenfektan üreterek destek veriyor. Okulların ve diğer kurumların hijyen solüsyonu ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen dezenfektanlar bakteri, mantar, virüs gibi pek çok zararlı organizmaya karşı etkili ve sağlık açısından da hiçbir sakıncası bulunmuyor.

Öğrenciler, korona virüsle ilgili yaşanan olağanüstü durum nedeniyle hem üreterek öğreniyorlar hem de bu süreçteki dezenfektan ihtiyacını karşılama noktasında el birliğiyle çalışıyorlar.

İTO ile imzalanan protokol ile proje okular arasına dahil olan okulda, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde "milli eğitim yerli üretim" anlayışı ile sıvı sabun, yüzey temizleyici, camsil, çamaşır suyu gibi temizlik malzemeleri üretimi yapılıyor.