Meslek lisesi öğretmenleri, sağlıkçılar için 'video laringoskop' cihazı üretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğretmenleri, sağlıkçılar için 'video laringoskop' cihazı üretti - Son Dakika

Meslek lisesi öğretmenleri, sağlıkçılar için 'video laringoskop' cihazı üretti

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin, koronavirüs hastalarına müdahale sırasında sağlıkçıları koruyan yerli 'video laringoskop' cihazını ürettiğini duyurdu.

Meslek lisesi öğretmenleri, sağlıkçılar için 'video laringoskop' cihazı üretti, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin, koronavirüs hastalarına müdahale sırasında sağlıkçıları koruyan yerli 'video laringoskop' cihazını ürettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; video sistemi yazılımı lisenin meslek öğretmenleri tarafından geliştirilen cihaz, tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretildi. Entübasyon yapacak sağlık personelini korumak amacıyla geliştirilen cihazın klinik çalışmaları ise başarılı bir şekilde tamamlandı. Alanın profesyonellerinden cihaza ilişkin olumlu geri bildirimler de alındı. Sağlık Bakanlığı'ndan alınacak izinlerin tamamlanmasının ardından, 1 ay içinde cihazın seri üretimine başlanacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar bu kapsamda meslek liselerimizde cerrahi/tıbbi maske, hipoklorit dezenfektan, el dezenfektanı ve kolonya, yüz koruyucu siper ve tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde valiliklerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Farklı illerde meslek liselerinde kurduğumuz AR-GE merkezlerinde cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesini ve UVC hava sterilizasyon cihazını üretmeyi başardık. Bu ürünlere şimdi bir yenisini, video laringoskop cihazını eklemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

LARİNGOSKOP NEDİR?

Açıklamada 'laringoskop' ile ilgil ide şu bilgiler verildi:

"Larinskop, genel olarak entübasyon esnasında larenksin daha kolay görülmesi ve entübasyon tüpünün trakeaya doğru yerleştirilmesi amacı ile kullanılan bir cihaz. Klasik laringoskoplarda uygulayıcı direkt olarak ağızdan bakarak ses tellerini görmeye çalışıyor. Bunun için hastanın boynunun katlanarak geriye doğru hareket ettirilmesi, laringoskop vasıtasıyla güç kullanarak dilin yukarı kaldırılması ve uygulayıcının eğilerek hastanın ağız seviyesinden ses tellerini görmeye çalışmasını gerektirir. Video laringoskop cihazında ise görüntü mikro kameraya aktarılıyor. Dolayısıyla ekranda ses tellerinin büyütülmüş net bir görüntüsü elde edilir ki bu endotrakeal entübasyon işlemini kolaylaştırır, başarı şansını artırır ve işlem süresini kısaltır. Hastanın boynunun katlanarak geriye hareket ettirilmesi gerekmez. Bu durum boyun yaralanması şüphesi olan hastalarda kritik bir önem taşır. Ayrıca doktorun hastaya yaklaşmasının önüne geçer. Ülkemizde laringoskop üretimi yapılmamakta ve bu nedenle görüntü ses tellerinin sadece birkaç santimetre uzağından endirekt olarak elde edilerek monitörle birlikte kullanılan video laringoskop cihazları ağırlıklı olarak yurtdışından ithal edilmektedir. Geliştirilen ve üretilen video laringoskop cihazı bu kapsamda ülkemizde büyük bir katkı sağlayacaktır."


Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:42 Kaynak: DHA

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