Meslek lisesi öğretmenlerinin geliştirdiği makinede günlük 30 bin maske üretiliyor - Son Dakika

Bursa'da, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince bir firmanın desteğiyle yapılan makine sayesinde günde 30 bin cerrahi maske üretiliyor.

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı'ndan gönüllü öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla oluşan maske ihtiyacına cevap vermek için çalışma başlattı.

Öğretmenler, bir firmanın desteğiyle ürettikleri makinede, 3 katlı telli "spunbond" ve "meltblown" antibakteriyel filtreli maskeler imal ederek özellikle kamu kurumlarının ihtiyacını karşılıyor.

Lisedeki maske imalatında, okulun diğer alanlarından öğretmen ve öğrenciler de yer alıyor. Bazı öğretmen ve öğrenciler ise sürece evlerinden destek oluyor.

Okul Müdürü Hüseyin Er, AA muhabirine, maske makinesinin geliştirilmesinde lisenin Makine Teknolojisi ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanlarının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Makine için sipariş almaları durumunda yenisini yapmaya hazır olduklarını belirten Er, "Makinemizin gövde üreten kısmı dakikada 125, ultrasonik kaynak kısmı da dakikada 60 üretim yapabiliyor. 8 saatlik mesaide 30 bin maske imal ediyoruz." dedi.

Er, salgın sürecinin kendilerine üretimin içinde olmaları gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

"Biz üretebilir miyiz?" kaygısıyla işe koyulduklarını anlatan Er, "Önce maske, sonra makine imalatı yaptık. Öğretmen ve öğrencilerimiz, üretime katkı sunma gayreti içinde oldular. Sadece cerrahi maske üretmiyoruz, yıkanabilir maske, kumaş maske üretimlerimiz de var." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz döner sermayeden para da kazanıyor"

Hüseyin Er, ürettikleri maskeleri ihraç edebilmek için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Bulgaristan'a maske gönderdiklerini bildiren Er, "Diğer Avrupa Birliği ülkelerine ihracat için görüşmelerimiz var. İhracat için gerekli olan belgelerimizi aldık, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz döner sermayeden para da kazanıyor. Çocukların mutlu olduğu yüzlerinden görülüyor. Moda Tasarım Teknolojileri alanımız bu yıl çok yoğun talep alacak." ifadelerini kullandı.

Tekstil Teknolojisi alanında kişiye özel tasarım maskeler yapıldığını bilgisini paylaşan Er, okuldaki bütün alanların Kovid-19 sürecinde görev yaptığını sözlerine ekledi.

"Günlük minimum 30 bin, maksimum 90 bin maske üretecek kapasiteye sahibiz"

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmenlerinden Taner Demir ise salgın başladığında mücadeleye katkı verebilmek amacıyla altyapı çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Tekstil Teknolojisi Alanı ile cerrahi maske, kumaş maske ve tasarım maske üretimi konusunda iş birliği yaptıklarına değinen Demir, şunları kaydetti:

"Günlük minimum 30 bin, maksimum 90 bin maske üretecek kapasiteye sahibiz. Maskelerimiz iki farklı kalitede. Yüzde 100 spunbond ve meltblownlu olmak üzere iki çeşitte telli, piyasanın istediği, kabul ettiği nitelikte, en önemlisi de tüm üretim belgelerine sahip maske üretiyoruz. Pandemi süreci başladığından beri tüm kısıtlamalarda ve hafta sonları dahil olmak üzere, devletin bize ihtiyacı olduğu her gün, üretime hiç durmadan devam ettik."