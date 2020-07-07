Meslek lisesi öğretmenlerinin ürettiği "temassız" el dezenfektan cihazına yoğun ilgi - Son Dakika

Adıyaman'da meslek lisesi öğretmenlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kendi imkanlarıyla geliştirdiği "temassız" el dezenfektan cihazı, çevre illerden de yoğun talep görüyor.

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı'nda yaklaşık bir aylık çalışma sonucu kendi imkanlarıyla ve düşük maliyetle; dezenfektan miktarı ve kullanıcı sayısı programlanabilen "temassız" el dezenfektan cihazı tasarladı.

Koronavirüs salgını sürecinde 105 ton yüzey dezenfektanı, 5 ton el dezenfektanı, 1,5 ton kolonya, 15 ton sıvı el sabunu, 10 ton yüzey temizleyici, 5 ton çamaşır suyu, 3 entübasyon kabini üreten okulun öğretmenleri tarafından son olarak geliştirilen "temassız" el dezenfektan cihazı, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre illerden de yoğun talep görüyor.

Cihaz, dezenfektan miktarı ve kullanıcı sayısını programlayabiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek liselerinin Kovid-19 salgını sürecinde olağanüstü gayret gösterdiğini söyledi.

Ülke genelindeki meslek liselerinin bu süreçte adeta destan yazdığını belirten Alagöz, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Alagöz, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de kendi imkanlarıyla "temassız" el dezenfektan cihazı geliştirdiğini anlatarak, "Öğretmen ve öğrencilerimiz Kovid-19 sürecinde taşın altına elin koyarak gönüllülük esasına dayalı gece gündüz demeden, çalıştı, gayret gösterdi. Salgın sürecinde öğretmen ve öğrencilerimiz çok sayıda cerrahi maske, siperlik, el ve ortam dezenfektanı ve sağlık açısından oldukça faydalı birçok malzeme üretti. Son olarak da 'temassız' el dezenfektan cihazı geliştirildi. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

"Seri üretime geçeceğiz"

Okul Müdürü Mehmet Küçük ise okulun Ar-Ge biriminin yaklaşık bir aylık çalışma sonucu "temassız" el dezenfektan cihazını geliştirdiklerini söyledi.

Kovid-19 sürecinde el dezenfektanı ihtiyacının gündeme geldiğini hatırlatan Küçük, "Cihazı, yoğunluğun fazla olduğu alanlarda çok hızlı bir şekilde el dezenfektanı sağlamak için geliştirdik. Cihazımız çok beğenildi. İlk etapta 20 prototipini yaptığımız cihaza kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre illerden de yoğun talep aldık. Seri üretime geçip cihazı Adıyaman'ın dışında çevre illere de göndereceğiz." diye konuştu.