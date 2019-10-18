Yağlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi "Meslek Lisesi Pazarda" projesi kapsamında geliri sokak hayvanlarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere stant kurdu.

İlçenin pazar yerinde düzenlenen stantta tatlı ve tuzlu gıdaların yanı sıra yöresel ürünlerin de satışı yapıldı.

Proje sorumlusu okul öğretmenlerinden Tuğçe Larçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, mayıs ayında uygulamaya koydukları projeyle beklenilenin üstünde bir bağış toplandığını söyledi.

Topladıkları bağışlarla Yağlıdere'de bulunan sokak hayvanlarının kışa hazır olabilmeleri için gerekli olan koşulları sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Larçın, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Yaşar İbaş'ın da özverili katkılarıyla Yağlıdere'de uygun noktalara barınak, mama ve su kapları yerleştirmeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra geri kalan bağışı sağlık koşulları kötü durumda olan sokak hayvanlarının ilaç ücretleri için kullanacağız. Bildiğiniz gibi kış mevsiminde zorlayıcı hava koşulları sokak hayvanları için kötü sonuçlar doğurabiliyor ve maalesef ki vahşi doğada yaşam sürdüren hayvanlar gibi zor koşullarda hayatta kalmak için önemli olan becerilere sahip değiller."

Larçın, projeyle sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı arttırmak istediklerini belirterek, "Çevremizde her gün yüz yüze geldiğimiz bu canlar için bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Herkesin gönüllü olarak elinden geldiğince katkıda bulunduğu bu proje bir takım çalışması örneğidir. Bu güzel ve anlamlı örneği okulumuz için bir gelenek haline getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.