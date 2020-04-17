Meslek lisesi seri maske üretimine geçti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan çalışmalar doğrultusunda Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenler, "otomatik 3 katlı ultrasonik cerrahi maske makinesi" ile kamu kurumlarına destek oluyor.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında bakanlık tarafından Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gönderilen otomatik 3 katlı ultrasonik cerrahi maske makine ile seri üretime geçildi. Makineden çıkan maskelerin tel ve lastikleri de gönüllü öğretmenler tarafından dikiş makinelerinde işlenerek tamamlanıyor.

Günlük 5 bin maske üretimi daha da artacak

Okul Müdür Yardımcısı Murat Bal, "Bu makineyi bize Milli Eğitim Bakanlığımız kazandırdı. Burada günlük 5 bin civarında bir maske üretimimiz var. Bu makine sayesinde bu daha da artacak. Maliyeti daha da düşecek. Kamu kurumlarına daha çok Sosyal Dayanışma Vakfı, emniyet müdürlüğü, kaymakamlık, orman işletmesi gibi kamu kurumlarına gönderiyoruz. Onların talepleri oluyor. Bu doğrultuda biz de cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)