Meslek Lisesi Ziyaret edildi. - Son Dakika
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Meslek Lisesi Ziyaret edildi.

16.12.2021 18:15

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Gümüşhacıköy Şehit Sercan Koç Çok Programlı Lisesi bölümlerini ziyaret ederek öğrencilerin kariyer planları üzerine sohbet etti.

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Gümüşhacıköy Şehit Sercan Koç Çok Programlı Lisesi bölümlerini ziyaret ederek öğrencilerin kariyer planları üzerine sohbet etti. Elektrik Elektronik bünyesinde "Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Dalı" atölyesini gezen kaymakamımız bölümün ülke ekonomisinde ki öneminden bahsederken Silverline A. Ş. ile 2019 yılında bu daldan mezun olacak öğrencilerin tamamının istihdam edilmesiyle ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği mezun olan öğrencilere iş imkanı sunulduğunu hatırlattı.

Okul ziyaretine Kaymakam Sn. Ali Cemal Altınöz beraberinde, Silverline Ankastre Firması ve Yönetimi Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Alış, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Sn. Engin Aktaş, Okul Müdürü Sn. Cüneyt Gümüş eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Meslek Lisesi Ziyaret edildi. - Son Dakika


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