Meslek lisesiler "komşularını" iftarda ağırladı - Son Dakika

İzmir Narlıdere Rasim Önel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, komşularına okul bahçesinde iftar verdi.

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okulun Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Bilişim Teknolojileri, Pazarlama ve Perakende bölümlerindeki öğrenciler, "Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında iftar programı düzenledi.

Etkinliğe, mahallede yaşayan ailelerin yanı sıra, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın ve öğretmenler katıldı.

Malzemelerin hazırlanmasından yemek yapımına kadar her aşamada görev alan öğrenciler, komşularını sofralarında ağırlanmanın mutluluğunu yaşadı.