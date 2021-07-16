Üye Girişi
Meslek lisesinde geliştirilen ilk "fiber lazer kesim makinesi" sanayide kullanılacak - Son Dakika

Meslek lisesinde geliştirilen ilk "fiber lazer kesim makinesi" sanayide kullanılacak

16 Temmuz 2021 Cuma 10:05
Meslek lisesinde geliştirilen ilk

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kurulan Ar-Ge merkezlerinden biri olan İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk kez fiber lazer kesme makinesi üretimi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kurulan Ar-Ge merkezlerinden biri olan İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk kez fiber lazer kesme makinesi üretimi yapıldı. Testlerden başarı ile geçen ve oldukça düşük maliyetle üretilen makine ile sanayinin taleplerinin de karşılanması planlanıyor.

Bakanlığın, inovatif çalışmalara ve fikri mülkiyete odaklanmak için kurduğu Ar-Ge merkezlerinde yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Türkiye'de mesleki eğitimde üretimi yapılan ilk makinelere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Hatay'da kurulan Ar-Ge merkezlerinden İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk kez fiber lazer kesme makinesi üretildi. İthal edilen ve maliyeti oldukça yüksek olan fiber lazer kesim makinesi oldukça düşük maliyetle üretildi ve testlerden başarı ile geçti.

Sanayide yaygın olarak kullanılan fiber lazer kesim makinesi, kesilebilecek malzemeler için geniş bir yelpaze sunuyor. Fiber lazer kesim makineleri, diğer lazer kesim yöntemlerine göre daha verimli olarak çalışıyor ve SD37, SD52, alüminyum alaşımlar, bakır ve pirinç gibi yansıyan malzemelerin kesimine olanak sağlıyor.

"Hatay'da mesleki eğitimde üretim kapasitesi son üç yılda yaklaşık 4 kat arttı"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hatay'ın mesleki eğitimde en başarılı illerden biri olduğuna dikkati çekerek bu ildeki tüm eğitim çalışanlarının yoğun çaba içerisinde olduğunu belirtti.

Hatay'da sektörle iş birliklerinin ölçeğinin giderek büyüdüğünü ifade eden Özer, "Öğrencilerimizin mesleki eğitime yönelimleri de artmaya başladı. Okullarımızın altyapılarını güçlendirdik. Hatay'da uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarı da oldukça arttı. Örneğin, döner sermaye kapsamında Hatay'da mesleki eğitim okullarımızda yapılan üretimden elde edilen gelir 2017 yılında 4,9 milyon iken bu miktar Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılında 18,6 milyon liraya yükseldi. Yani Hatay'da mesleki eğitimde üretim kapasitesi son üç yılda yaklaşık 4 kat arttı." bilgilerini verdi.

Türkiye'de mesleki eğitimde ilk biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezini de Hatay'da bir başka Ar-Ge merkezi olan Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açtıklarını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz Ar-Ge merkezleri, mesleki eğitimde fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşması için attığımız çok önemli bir adım. Bu merkezlerimizde patent, faydalı model, tasarım, marka üretim ve tesciline odaklandık. Kurmuş olduğumuz 45 Ar-Ge merkezimize şu ana kadar yaklaşık 25 milyon liralık finansman ve altyapı desteği sağladık. Ar-Ge merkezlerimiz desteklediğimiz projeleri başarılı bir şekilde tamamlıyorlar. Bu kapsamda İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz CNC makinelerinin tasarım ve üretimlerine odaklandı. Daha önce plazma kesim makinesi üreten lisemiz şimdi de ilk kez fiber lazer kesim makinesi üretti. Üretilen makine testleri başarıyla geçti. Burada ürettiğimiz makineleri diğer meslek liselerimizde eğitimde kullanacağımız gibi sanayimizin taleplerini de karşılayabileceğiz. Başarılarından dolayı İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Hatay'da bu süreçleri başarı ile yürüten ve mesleki eğitimde bizlere ilkleri yaşatan İl Milli Eğitim Müdürümüz Kemal Karahan ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum."

Araştırma Geliştirme, Anadolu Lisesi, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesinde geliştirilen ilk 'fiber lazer kesim makinesi' sanayide kullanılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 8,52'den işlem görüyor 10:26 Güne düşüşle başlayan dolar 8,52'den işlem görüyor Kurban pazarının ilgi odağı! Sahibi, gözü baktığı 4 boynuzlu koça 10 bin lira istiyor 09:51 Kurban pazarının ilgi odağı! Sahibi, gözü baktığı 4 boynuzlu koça 10 bin lira istiyor YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu 09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu
Şirinler çetesine yapılan operasyonda çelik kafeslerin içinde bulundular! ''Kendi rızamızla girmiştik'' dediler 09:24 Şirinler çetesine yapılan operasyonda çelik kafeslerin içinde bulundular! ''Kendi rızamızla girmiştik'' dediler Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi 09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 09:15 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı
Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin 08:28 Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin 18:08 "Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti

Son Dakika Haberleri
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
09:40 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı
09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu
09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek
09:27 Terörle mücadele operasyonlarını 3 kelime ile özetledi! Bakan Soylu: Boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz
09:25 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde 90 bin camide aynı anda sela okundu
09:23 Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek hamle
09:22 Mersin'deki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli konuştu: Biraz daha kolayladık
09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
09:14 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı
Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi         
10:52
Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor         
09:59
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı         
09:41
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
Yürek sızlatan olay! Anneleri evi terk etti, 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Yürek sızlatan olay! Anneleri evi terk etti, 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
09:23
Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı         
09:19
Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak         
09:03
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
18:00
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu         
17:58
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 11:00:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meslek lisesinde geliştirilen ilk "fiber lazer kesim makinesi" sanayide kullanılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement