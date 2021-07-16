Meslek lisesinde geliştirilen ilk "fiber lazer kesim makinesi" sanayide kullanılacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kurulan Ar-Ge merkezlerinden biri olan İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk kez fiber lazer kesme makinesi üretimi yapıldı. Testlerden başarı ile geçen ve oldukça düşük maliyetle üretilen makine ile sanayinin taleplerinin de karşılanması planlanıyor.

Bakanlığın, inovatif çalışmalara ve fikri mülkiyete odaklanmak için kurduğu Ar-Ge merkezlerinde yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Türkiye'de mesleki eğitimde üretimi yapılan ilk makinelere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Hatay'da kurulan Ar-Ge merkezlerinden İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk kez fiber lazer kesme makinesi üretildi. İthal edilen ve maliyeti oldukça yüksek olan fiber lazer kesim makinesi oldukça düşük maliyetle üretildi ve testlerden başarı ile geçti.

Sanayide yaygın olarak kullanılan fiber lazer kesim makinesi, kesilebilecek malzemeler için geniş bir yelpaze sunuyor. Fiber lazer kesim makineleri, diğer lazer kesim yöntemlerine göre daha verimli olarak çalışıyor ve SD37, SD52, alüminyum alaşımlar, bakır ve pirinç gibi yansıyan malzemelerin kesimine olanak sağlıyor.

"Hatay'da mesleki eğitimde üretim kapasitesi son üç yılda yaklaşık 4 kat arttı"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hatay'ın mesleki eğitimde en başarılı illerden biri olduğuna dikkati çekerek bu ildeki tüm eğitim çalışanlarının yoğun çaba içerisinde olduğunu belirtti.

Hatay'da sektörle iş birliklerinin ölçeğinin giderek büyüdüğünü ifade eden Özer, "Öğrencilerimizin mesleki eğitime yönelimleri de artmaya başladı. Okullarımızın altyapılarını güçlendirdik. Hatay'da uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarı da oldukça arttı. Örneğin, döner sermaye kapsamında Hatay'da mesleki eğitim okullarımızda yapılan üretimden elde edilen gelir 2017 yılında 4,9 milyon iken bu miktar Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılında 18,6 milyon liraya yükseldi. Yani Hatay'da mesleki eğitimde üretim kapasitesi son üç yılda yaklaşık 4 kat arttı." bilgilerini verdi.

Türkiye'de mesleki eğitimde ilk biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezini de Hatay'da bir başka Ar-Ge merkezi olan Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açtıklarını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz Ar-Ge merkezleri, mesleki eğitimde fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşması için attığımız çok önemli bir adım. Bu merkezlerimizde patent, faydalı model, tasarım, marka üretim ve tesciline odaklandık. Kurmuş olduğumuz 45 Ar-Ge merkezimize şu ana kadar yaklaşık 25 milyon liralık finansman ve altyapı desteği sağladık. Ar-Ge merkezlerimiz desteklediğimiz projeleri başarılı bir şekilde tamamlıyorlar. Bu kapsamda İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz CNC makinelerinin tasarım ve üretimlerine odaklandı. Daha önce plazma kesim makinesi üreten lisemiz şimdi de ilk kez fiber lazer kesim makinesi üretti. Üretilen makine testleri başarıyla geçti. Burada ürettiğimiz makineleri diğer meslek liselerimizde eğitimde kullanacağımız gibi sanayimizin taleplerini de karşılayabileceğiz. Başarılarından dolayı İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Hatay'da bu süreçleri başarı ile yürüten ve mesleki eğitimde bizlere ilkleri yaşatan İl Milli Eğitim Müdürümüz Kemal Karahan ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum."