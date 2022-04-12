Meslek lisesinde geliştirilen uygulamayla okul öncesi kurumların takip sistemi kolaylaşacak - Son Dakika
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Meslek lisesinde geliştirilen uygulamayla okul öncesi kurumların takip sistemi kolaylaşacak

12.04.2022 14:27
Meslek lisesinde geliştirilen uygulamayla okul öncesi kurumların takip sistemi kolaylaşacak

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmen ve öğrencilerinin geliştirdiği mobil uygulamayla okul öncesi kurumlarda yönetim ile veli bilgilendirme takibi güvenle yapılıyor.

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmen ve öğrencilerinin geliştirdiği mobil uygulamayla okul öncesi kurumlarda yönetim ile veli bilgilendirme takibi güvenle yapılıyor.

Okulun Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Abdullah Öselmiş'in danışmanlığında 3 öğrencinin katkılarıyla "Muteg Mobil Okul Öncesi Uygulaması" hazırlandı.

Okul öncesi kurum yöneticisi, öğretmenleri ve velileri buluşturan uygulama, Android ve IOS programı olan tablet, telefonlar ve bilgisayarlarda kullanılabiliyor.

Öselmiş, AA muhabirine, salgın sürecinde kızının okul öncesi kuruma gitmeye başlaması üzerine anaokulu ve kreşlerde kullanılabilecek bir program geliştirmek için öğrencileriyle çalıştığını anlattı.

Uygulamanın, okul öncesi kurumların yönetim ve veli bilgilendirme sistemi olarak tasarlandığını belirten Öselmiş, "Okulumuzda yazılım geliştirme dalında eğitim gören öğrencilerimizle 1,5 yıllık bir emeğin sonucu bu uygulama kullanıma hazır hale geldi. Uygulamanın amacı öğretmenlerimizin tamamıyla yönetimsel işleri çok hızlı ve verimli bir şekilde yapabilmeleri." dedi.

Öselmiş, uygulama sayesinde, hiçbir sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamasına ihtiyaç kalmadığını ifade ederek, tamamıyla dışa kapalı bir platform olan uygulamada, kurumla ilgili bütün iş ve işleyişlerin yapılabildiğini kaydetti.

Mobil uygulama kullanılarak kurumun finansal işlemlerinin kolayca yönetebileceğini, personel ve velilere duyuruların yayınlanabileceğini aktaran Öselmiş, uygulamanın, önemli gün ve haftalar ile öğrencilerin doğum günleri ve diğer etkinlikleri zamanı geldiğinde ilgili kişilere hatırlattığını, öğrencilerin ilaç bilgilerinin takibinin yapılabildiğini anlattı.

"Kişisel verilerin korunmasına önem gösterildi"

Projede yer alan öğrencilerden Arda Aktaş, yazılımını yaptıkları programın öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını dile getirdi.

Hem kurumların hem de ailelerin mobil uygulamayı kullanarak kırtasiye giderlerini en aza indireceğini dile getiren Aktaş, ayrıca birçok rutin iş de kolay ve hızlı yapılarak kazanılacak zamanda eğitim öğretime daha fazla odaklanılabileceğini kaydetti.

Aktaş, "Gerekli tüm önlemler alınarak tamamen kapalı bir ortamda geliştirildi. Kişisel verilerin güvenli şekilde korunmasına önem gösterildi." dedi.

"Projeler mesleki eğitimin başarısı"

Okul Müdürü Hamit İzdaş ise okulda üretilen projelerin mesleki eğitimin başarısı olduğunu söyledi.

Mesleki ve teknik dönüşüme paralel yoğun bir şekilde çalıştıklarını, özellikle salgın döneminde çok sayıda proje hazırlayarak hayata geçirdiklerini vurgulayan İzdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Okul öncesi eğitim sürecine katkı verebilmek için bu yazılımı geliştirdik. Kaliteli bir eğitim sürecini diğerlerinden ayıran en önemi şey, öğrencinin takibi ve gelişiminin izlenmesidir. Okul öncesi eğitimin de en temel amacı çocukların hayata hazırlanmaları için iyi taraflarının güçlendirilmesi. Bu programla öğrencilerimizin etkinlikleri günlük olarak izlenebilecek, değerlendirilebilecek. Projenin bu ülkenin geleceği ve güzel çocukları için çok faydalı olacağını değerlendiriyoruz. Devletimizin öncelikleri doğrultusunda geliştirdiğimiz proje ile çocuklarımızın takibini öğrencilerimizin velilerle buluşmasını varsa eksikliklerin giderilmesini, iyi taraflarının güçlendirilmesini hedefliyoruz. Tamamen yerli ve milli olan bu projeyi hayata geçiren tüm ekibi kutluyorum."

İzdaş, programın kullanılmaya başlanmasıyla okul öncesi eğitimde büyük kolaylıklar sağlanacağını ifade etti.

Meslek lisesinde geliştirilen uygulamayla okul öncesi kurumların takip sistemi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirilen uygulamayla okul öncesi kurumların takip sistemi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirilen uygulamayla okul öncesi kurumların takip sistemi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirilen uygulamayla okul öncesi kurumların takip sistemi kolaylaşacak

YORUMLAR
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Bilişim, Şehit, Muğla, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesinde geliştirilen uygulamayla okul öncesi kurumların takip sistemi kolaylaşacak - Son Dakika


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