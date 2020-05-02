Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu - Son Dakika
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Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu

6 saat önce

Yeni tip korona virüs salgınıyla birlikte artan koruyucu ekipman ihtiyacını karşılamak için Kağıthane'de bir lisede siperlik ve tek kullanımlık yemek seti üretiliyor.

Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu, System.String[]

Yeni tip korona virüs salgınıyla birlikte artan koruyucu ekipman ihtiyacını karşılamak için Kağıthane'de bir lisede siperlik ve tek kullanımlık yemek seti üretiliyor. Günlük 10 bin yüz koruyucu siperlik maske üretme kapasitesine sahip lisede on binlerce malzeme üretilerek sağlık çalışanlarına ve diğer gruplara dağıtıldı.


Çin'de ortaya çıkmasının ardından çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip korona virüs (Covid-19) ile birlikte yeni ihtiyaçlar doğdu. Bunlardan biri de yüz ve çevresini dışarıdan gelecek virüslerden korumak için kullanılan siperlik maskeler oldu. Bu süreçte siperliğin yanı sıra tek kullanımlık ürünlerin önemi de arttı. Tüm bu ihtiyaçlara karşılık vermek için Kağıthane'de bulunan Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teşviki ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle siperlik ve tek kullanımlık yemek seti üretmek için harekete geçti. Kısa bir süre içerisinde temin edilen malzeme ve araçlarla önce kalıplar hazırlandı, ardından seri üretime geçildi. Günlük 10 bin siperlik maske üretme kapasitesine sahip lisede on binlerce malzeme üretilerek sağlık çalışanlarına ve diğer gruplara dağıtıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de okulu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.


"Meslek liselerinin ne kadar verimli çalıştığını gördük"


Meslek liselerinin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirten Öztekin, "Öncelikle meslek lisemize teşekkür ediyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar, burada tek kullanımlık tabak, kaşık, çatal üretiyorlar. Bunları hem hastanelerimizde hem de Ramazan-ı Şerif'te toplu alanlarda kullanıyoruz. Okulumuz aynı zamanda siperlikli maske de üretiyor. Siperlikli maskeyi sağlık çalışanlarımız ve dışarıdaki güvenlik görevlilerimiz ve belediye personellerimiz de kullanıyor. Biz bu süreçte meslek liselerimizin ne kadar verimli çalıştığını ve eğer imkan verilirse bu üretimlerle tüm milletimize destek verebileceğini gördük. Kağıthane'de bir başka okulda da maske üretimine destek sağlıyoruz. Bu okulda da belediyemiz olarak teknoloji sınıfıyla ilgili de destek sağladık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, değerli hocalarımıza ve müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Eğer biz millet olarak bu tür üretimlere devam edersek sadece ülkemiz için değil, tüm dünyaya bunları göndermiş oluruz. Bugün de Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla ürünlerimizi hibe olarak 55'nci ülkeye göndermiş olduk. İnşallah Ramazan Bayramı ile beraber ülkemizde korona virüs vakalarının aşağılara doğru düşeceğini umut ediyoruz" dedi.


"Bakanlığımız kısa sürede malzeme desteğini sağladı ve üretime başladık"


Salgının Türkiye'de yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren çalışmalara başladıklarını söyleyen okul müdürü Mustafa Hoşyiğit ise "Korona virüs başladığında İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı bizi aradı ve bu konuda yapılabilecekler konusunda proje üretmemizi istedi. Biz de kendisine makine teknolojisi bölümünde enjeksiyon makineleriyle sürece katkı sağlayabileceğimizi söyledik. Bir günlük süre istedik ve o bir günlük sürede neler yapabileceğimizi planlayarak kendilerine ilettik. Tek kullanımlık tabldot tabağı, kahvaltı tabağı, çatal-bıçak-kaşık set olarak üretmeye karar verdikten sonra bu ürünlerini tasarlayarak kalıplarını hazırladık. Bakanlığımız da iki gün içerisinde makine ihtiyacımızı karşılayacak ödeneğimizi gönderdi. Bu projede kendimizi sorumlu hissederek 2 öğretmenimiz ve 6 idarecimizle birlikte bu işe başladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle konuştuk ve siperliğin de bir ihtiyaç olduğunu, günden güne daha fazla gerektiğini, özellikle sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olduğunu düşündük. Bunu da bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle paylaşarak siperlik üretimine de başladık" diye konuştu.


"İhtiyaç duyulursa günde 10 bin adet siperlik üretebiliriz"


Hoşyiğit, siperlik üretimine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Şu anda elimizde tamamen kendi tasarımımız olan iki model siperliğimiz var. Bu tasarım birinci ürünümüz. Bakanlığımızın verdiği kaynakla bundan 20 bin adet üreterek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte dağıttık. Öncelikle sağlık çalışanlarımız, daha sonra zabıta, polis ve belediye personellerimiz olmak üzere tüm kamu personelimize dağıtmaya çalışıyoruz. İkinci ürün olarak da doktorlarımızın gün içerisinde daha rahat kullanabileceği bu ürünü yaptık. Bu ürün hareketli, çalışma esnasında siperden uzak tutabilecek mekanizmasını yaptık. Bunun kalıbı hazır, üretimine de çarşamba günü başlıyoruz. Bu ürünümüzün bir fonksiyonu daha var, cerrahi maskeler kulağı rahatsız ettiği için siperliğimizin kenarına bir çentik ekledik ve maskeyi kulaklardan kurtardık. Hem cerrahi maske hem de siperliği kulaklarımıza basınç olmadan kullanılabilecek. Bu siperlikten günde 8 saatte 3 bin adet üretiyoruz. İstenir, ihtiyaç duyulursa 10 bin adete kadar basabiliriz. İkisiyle birlikte aylık 300 bin adet üretim kapasitesine sahibiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 10:05 Kaynak: İHA


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