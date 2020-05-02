Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu - Son Dakika
Son Dakika Genel Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu - Son Dakika

Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu

16 dakika önce

Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu Meslek lisesinde üretilen on binlerce siperlik ve set sağlık çalışanlarına dağıtıldı Kağıthane'de günlük 10 bin siperlik üretme kapasiteli meslek lisesi Yeni tip korona virüs salgınıyla birlikte artan koruyucu ekipman ihtiyacını...

Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu

Meslek lisesinde üretilen on binlerce siperlik ve set sağlık çalışanlarına dağıtıldı

Kağıthane'de günlük 10 bin siperlik üretme kapasiteli meslek lisesi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgınıyla birlikte artan koruyucu ekipman ihtiyacını karşılamak için Kağıthane'de bir lisede siperlik ve tek kullanımlık yemek seti üretiliyor. Günlük 10 bin yüz koruyucu siperlik maske üretme kapasitesine sahip lisede on binlerce malzeme üretilerek sağlık çalışanlarına ve diğer gruplara dağıtıldı.

Çin'de ortaya çıkmasının ardından çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip korona virüs (Covid-19) ile birlikte yeni ihtiyaçlar doğdu. Bunlardan biri de yüz ve çevresini dışarıdan gelecek virüslerden korumak için kullanılan siperlik maskeler oldu. Bu süreçte siperliğin yanı sıra tek kullanımlık ürünlerin önemi de arttı. Tüm bu ihtiyaçlara karşılık vermek için Kağıthane'de bulunan Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teşviki ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle siperlik ve tek kullanımlık yemek seti üretmek için harekete geçti. Kısa bir süre içerisinde temin edilen malzeme ve araçlarla önce kalıplar hazırlandı, ardından seri üretime geçildi. Günlük 10 bin siperlik maske üretme kapasitesine sahip lisede on binlerce malzeme üretilerek sağlık çalışanlarına ve diğer gruplara dağıtıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de okulu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

"Meslek liselerinin ne kadar verimli çalıştığını gördük"

Meslek liselerinin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirten Öztekin, "Öncelikle meslek lisemize teşekkür ediyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar, burada tek kullanımlık tabak, kaşık, çatal üretiyorlar. Bunları hem hastanelerimizde hem de Ramazan-ı Şerif'te toplu alanlarda kullanıyoruz. Okulumuz aynı zamanda siperlikli maske de üretiyor. Siperlikli maskeyi sağlık çalışanlarımız ve dışarıdaki güvenlik görevlilerimiz ve belediye personellerimiz de kullanıyor. Biz bu süreçte meslek liselerimizin ne kadar verimli çalıştığını ve eğer imkan verilirse bu üretimlerle tüm milletimize destek verebileceğini gördük. Kağıthane'de bir başka okulda da maske üretimine destek sağlıyoruz. Bu okulda da belediyemiz olarak teknoloji sınıfıyla ilgili de destek sağladık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, değerli hocalarımıza ve müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Eğer biz millet olarak bu tür üretimlere devam edersek sadece ülkemiz için değil, tüm dünyaya bunları göndermiş oluruz. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla ürünlerimizi hibe olarak 55'nci ülkeye göndermiş olduk. İnşallah Ramazan Bayramı ile beraber ülkemizde korona virüs vakalarının aşağılara doğru düşeceğini umut ediyoruz" dedi.

"Bakanlığımız kısa sürede malzeme desteğini sağladı ve üretime başladık"

Salgının Türkiye'de yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren çalışmalara başladıklarını söyleyen okul müdürü Mustafa Hoşyiğit ise, "Korona virüs başladığında İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı bizi aradı ve bu konuda yapılabilecekler konusunda proje üretmemizi istedi. Biz de kendisine makine teknolojisi bölümünde enjeksiyon makineleriyle sürece katkı sağlayabileceğimizi söyledik. Bir günlük süre istedik ve o bir günlük sürede neler yapabileceğimizi planlayarak kendilerine ilettik. Tek kullanımlık tabldot tabağı, kahvaltı tabağı, çatal-bıçak-kaşık set olarak üretmeye karar verdikten sonra bu ürünlerini tasarlayarak kalıplarını hazırladık. Bakanlığımız da iki gün içerisinde makine ihtiyacımızı karşılayacak ödeneğimizi gönderdi. Bu projede kendimizi sorumlu hissederek 2 öğretmenimiz ve 6 idarecimizle birlikte bu işe başladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle konuştuk ve siperliğin de bir ihtiyaç olduğunu, günden güne daha fazla gerektiğini, özellikle sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olduğunu düşündük. Bunu da bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle paylaşarak siperlik üretimine de başladık" diye konuştu.

"İhtiyaç duyulursa günde 10 bin adet siperlik üretebiliriz"

Hoşyiğit, siperlik üretimine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Şu anda elimizde tamamen kendi tasarımımız olan iki model siperliğimiz var. Bu tasarım birinci ürünümüz. Bakanlığımızın verdiği kaynakla bundan 20 bin adet üreterek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte dağıttık. Öncelikle sağlık çalışanlarımız, daha sonra zabıta, polis ve belediye personellerimiz olmak üzere tüm kamu personelimize dağıtmaya çalışıyoruz. İkinci ürün olarak da doktorlarımızın gün içerisinde daha rahat kullanabileceği bu ürünü yaptık. Bu ürün hareketli, çalışma esnasında siperden uzak tutabilecek mekanizmasını yaptık. Bunun kalıbı hazır, üretimine de çarşamba günü başlıyoruz. Bu ürünümüzün bir fonksiyonu daha var, cerrahi maskeler kulağı rahatsız ettiği için siperliğimizin kenarına bir çentik ekledik ve maskeyi kulaklardan kurtardık. Hem cerrahi maske hem de siperliği kulaklarımıza basınç olmadan kullanılabilecek. Bu siperlikten günde 8 saatte 3 bin adet üretiyoruz. İstenir, ihtiyaç duyulursa 10 bin adete kadar basabiliriz. İkisiyle birlikte aylık 300 bin adet üretim kapasitesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu

Meslek Lisesi, Kağıthane, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 10:36 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı 5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere         
10:44
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak         
10:27
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı         
10:08
Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı         
09:56
Yargıtay, polise Yargıtay, polise "Seni sürdüreceğim'' demenin tehdit olmadığına hükmetti         
09:52
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek         
09:51
Ünlü şarkıcı Britney Spears, sakarlıkta sınır tanımıyor! Önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Ünlü şarkıcı Britney Spears, sakarlıkta sınır tanımıyor! Önce evini yaktı sonra bacağını kırdı         
09:42
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor         
09:29
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü         
09:07
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf         
09:04
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor         
08:58
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı         
08:55
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak         
08:37
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü 5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü         
08:36
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak         
08:28
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı         
07:59
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı         
07:57
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı         
07:45
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı         
07:45
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum         
07:45
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler         
07:43
Tekel bayisinde yakalanıp yalana başvurdular: Yasak var diye burada kalıyoruz Tekel bayisinde yakalanıp yalana başvurdular: Yasak var diye burada kalıyoruz         
03:37
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti         
02:08
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı         
00:30
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor         
00:22
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:20
Enes Batur, Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı         
00:12
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti         
00:08
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi         
00:04
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi         
00:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 10:52:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]