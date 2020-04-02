Meslek lisesinde kolonya ve dezenfektan üretimine başlandı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında meslek lisesinde kolonya ve dezenfektan üretiliyor.

Yunus Çiloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gerekli çalışmaları tamamlayarak kolonya ve el dezenfektanı üretimine başlandı.

Erenler Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde okul yönetici, öğretmen ve öğrencilerin el birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada 1 ton olan günlük üretimin, gelecek günlerde ekipman desteğiyle 3 tona ardından da 10 tona kadar çıkarılabileceği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yaptığı açıklamada, kentteki meslek liselerindeki üretim çeşitliliğinin devam ettiğini aktararak, Yunus Çiloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini başarılarından dolayı kutladı.