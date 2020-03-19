Meslek lisesinde koronavirüse karşı günlük 6 ton dezenfektan üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek lisesinde koronavirüse karşı günlük 6 ton dezenfektan üretiliyor - Son Dakika

Meslek lisesinde koronavirüse karşı günlük 6 ton dezenfektan üretiliyor

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojileri alanı öğrencileri, günlük 6 ton kapasiteyle koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfektan üretiyor.

Meslek lisesinde koronavirüse karşı günlük 6 ton dezenfektan üretiliyor, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojileri alanı öğrencileri, günlük 6 ton kapasiteyle koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfektan üretiyor.

Ergene'ye bağlı Yeşiltepe mahallesinde 300 öğrencinin eğitim gördüğü Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencileri, koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor. Sektöre yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için öğrencilere hem teori hem de pratik kazandıran okul, Tekirdağ'ın 7 ilçesindeki okul ile kamu kurum ve kuruluşlarına klor bazlı dezenfektan üreterek destek veriyor.

Kimya teknolojisi alan şefi Emel Özkan, koronavirüs önlemleri kapsamında günde 6 ton dezenfektan ürettiklerini belirterek, "Deri Sanayicileri mesleki Teknik ve Anadolu Meslek lisesi olarak günümüzde şuandaki durumdan dolayı bakanlığımızın bize verdiği emirler doğrultusunda üretimlerimizi hızlandırdık. Özellikle öğrencilerimizle birlikte ortam dezenfektanı yapıyoruz.Ürünlerimizi büyük bir güçle yapmaya çalışıyoruz. 13 öğrencimiz var iki öğretmen ile birlikte çalışıyoruz.Yaklaşık günde 6 ton ortam dezenfektanı üretiyoruz. Çorlu, Ergene, Muratlı, Marmara Ereğlisi, Şarköy, Malkara, Hayrabolu ilçelerine bu ortam dezenfektanlarını gönderiyoruz. Okullarımız bu dezenfektanlarla temizliğini yapıp dezenfekte oluyorlar. Okulumuzun ayrıca döner sermayesi kapsamında da başka ürünlerimiz de mevcut. Bunlar yüzey temizleyici, cam suyu, antifirizli cam suyu gibi üretimlerimiz var. Öğrencilerimize döner sermaye kapsamında genel doğrultusunda belirli bir oranda maaş veriliyor" dedi.

'YOĞUN TALEP ALMAKTAYIZ'

Dezenfektan üretiminde yoğun talep aldıklarını belirten okulun müdürü Ayla Daylan, "Okul olarak virüse karşı iki öğretmenimiz ve 13 öğrencimizle birlikte ortam dezenfektanı üretiyoruz. İlk etapta Tekirdağ ilçelerine bağlı 7 ilçesine veriyoruz. Sadece okullar değil kamu kurum ve kuruluşlarına yaklaşık 50 tona kadar verdik" diye konuştu.

Ergene ilçesi Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Apaydın ise şunları söyledi:

"Okulumuz döner sermaye kapsamında kendi ürünlerini üretmektedir. Korona virüs ile ilgili olarak ortam dezenfektanı üretmekte olup ilimizin 7 ilçesine vermektedir ve üretimlerine de devam etmektedir."


Anadolu Lisesi, Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:11 Kaynak: DHA

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