MESLEK LİSESİNDE ÖĞRENCİLERE AYLIK 340 LİRA BURS VERİLECEK - Son Dakika

GAZİANTEP'te hayırsever desteği ile yapımı tamamlanan Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı yapıldı. Bu yıl okulu tercih eden 160 öğrenciye aylık 340 lira burs verileceği belirtildi.

Gaziantep'te hayırsever Topçuoğlu Ailesi tarafından yapımı tamamlanan Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Perilikaya Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep milletvekilleri, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve İbrahim Vedat Topçuoğlu katıldı.

GÜL: '2 MİLYAR 350 MİLYON EĞİTİM BÜTÇESİ İLE 3 BİN 650 DERSLİK YAPACAĞIZ'

Vali Davut Gül, 2021 yılında alınan ek eğitim bütçesiyle birlikte toplamda 2 milyar 350 milyon lira bütçeye ulaşıldığını ve bu bütçe ile Gaziantep'te 3 bin 650 ilave derslik yapılabileceğini söyledi.

3 bin 650 ilave derslik yapımının Cumhuriyet tarihinde 60 yılda yapılan derslik sayısına denk geldiğini söyleyen Vali Davut Gül, "Kamuya ait okulların açılışına yetişemiyoruz. Bu sene 41 okulumuz tamamlandı yılsonuna kadar daha 54 okul tamamlanacak. Şehir olarak 100. Yılda 100 hayırsever projemiz var. Gaziantep şanslı bir şehir. Genç bir nüfusumuz var. Bu genç nüfusun aynı zamanda ihtiyacı var. Okul ihtiyacımız da bu yüzden ortaya çıkıyor. Her sene Türkiye'nin en büyük bütçelerinden birisini almamıza rağmen çok sayıda okul yapılmasına rağmen okul eksikliğimiz halen devam ediyor. Yapılan okullara bakınca sorunun çözüleceğine de inanıyoruz. 2021 yılında bütçe ilk açıklandığında 1 milyar TL bütçemiz olmasına rağmen yaklaşık 1 milyar 350 milyon TL destek alarak yatırım bütçemiz 2 milyar 350 milyon liraya çıktı. 3 bin 650 ilave derslik yapacağız. Yaklaşık olarak Cumhuriyet tarihinde 60 yılda yapılan derslik sayısı kadar. Buna rağmen sorunumuz bitti mi? Bitmedi. Burada hayırseverlerin katkısı, milletvekillerin desteğiyle 2-3 yıl içinde eğitimin fiziki eksikliklerini ortadan kaldırmış olacak. Öğretmen atamalarının yüzde 9'u bize atandı" ifadelerinde bulundu.

'DEVAMSIZLIK YAPMAYAN VE BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİMİZE AYLIK 340 LİRA BURS VERECEĞİZ'

Vali Gül, açılışın ardından sınıf ziyaretlerinde bulunarak öğrencilerle sohbet etti. Bu yıl yeni kontenjan kapsamında alımı tamamlanan 160 öğrenci için burs müjdesi de veren Vali Gül, şu ifadelere yer verdi: " Okulumuzun bu yıl yeni kontenjanı olan 160 öğrenci kapasitesi tamamlanmış durumda. Bu kapsamda 160 öğrencimize de aylık 340 lira burs vereceğiz. Bu burs sekiz aylık dönemde dört yıl boyunca verilecek siz öğrencilerimize. Tek şartımız var. Devam ve başarı kriteri sağlanacak. Öğrenci başarılarımız düşmezse dört yıl boyunca bu burstan faydalanabileceksiniz."

TOPÇUOĞLU: 'MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİDİR'

Hayırsever İbrahim Vedat Topçuoğlu, Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan 100. Yılda 100 hayırsever kampanyasında 3 okul yapmak için protokol imzaladıklarını ve yapımı tamamlanan okulun açılışını yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Meslek liselerinin ülkenin kalkınması için büyük avantaj olduğunu söyleyerek meslek lisesinin memleket meselesi olduğunu dile getiren Topçuoğlu, "Topçuoğlu ailesi olarak valiliğimiz tarafından oluşturulan 100. Yılda 100 hayırsever kampanyası üç okul yaptırmak için protokol imzalamıştık. Bugün bu okullarımızdan birisinin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuz 32 derslikli 4 atölyeden oluşuyor. Okulumuzun bin 100 öğrencisi var. Atölyelerimizde elektrik elektronik, endrüstriyel otomasyon, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, yiyecek içecek hizmetleri ve metal bölümleri yer alıyor. Öğrencilerimiz geleceğe yönelik eğitim alıyor. Özelikle bu okulun meslek lisesi olmasını tercih ettik. Nitelikli iş gücünün karşılanması için meslek liselerinin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Meslek liseleri kalkınma yolunda önemli bir avantajdır. Bizler Gaziantep'te yaşıyoruz ve burada kazanıyoruz. Yaşadığımız bu topluma karşı sorumluluklarımız var. Sorumluluk alanımızın başında da eğitim gelmektedir. Meslek lisesi memleket meseledir diyoruz" diye konuştu.