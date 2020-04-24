Meslek lisesinde sağlıkçılar için

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu, sağlıkçıları hastaya müdahale sırasında korumada kritik bir ürün olan "video laringoskop" cihazı yerli kaynaklarla geliştirilerek seri üretime hazır hale getirildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, video sistemi, yazılımı da öğretmenler tarafından geliştirilen "video laringoskop" cihazı İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretildi.

Klinik testleri başarılı şekilde tamamlanan cihazla ilgili alanın profesyonellerinden olumlu geri bildirimler alındı.

Sağlık Bakanlığından alınacak izinlerin tamamlanmasından sonra bir ay içinde cihazın seri üretimine başlanabilecek.

"Ar-Ge merkezlerinde üretim çeşitliliğini artırdık"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bildiğiniz gibi bu süreçte meslek liselerimizin üretim kapasitesini harekete geçirdik. Şu ana kadar bu kapsamda meslek liselerimizde cerrahi/tıbbi maske, hipoklorit dezenfektan, el dezenfektanı ve kolonya, yüz koruyucu siper ve tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde valiliklerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Farklı illerde meslek liselerinde kurduğumuz Ar-Ge merkezlerinde cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesini ve UVC Hava Sterilizasyon Cihazını üretmeyi başardık. Bu ürünlere şimdi bir yenisini, video laringoskop cihazını eklemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen video laringoskop ile artık Ar-Ge merkezlerinde üretim çeşitliliğini artırdıklarını belirten Özer, 81 ilde mesleki eğitimde görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin fedakarca çalışmalarının her türlü takdirin ötesinde olduğunu ifade etti.

Özer, açıklamasında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu'na, cihazın üretilmesinde büyük emek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağçe Özbaş'a, okul müdürü Aykut Yılmaz'a, elektrik-elektronik alanı öğretmeni Taştan Babur, Öztürk Tosun ve Ercan Aydemir'e üstün gayretleri için ve müreci başarı ile koordine eden MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Laringoskop cihazı

Laringoskop cihazı, genel olarak entübasyon sırasında larenksin (gırtlak) daha kolay görülmesi ve entübasyon tüpünün trakeaya doğru yerleştirilmesi amacıyla kullanılıyor. Klasik laringoskoplarda uygulayıcı direkt olarak ağızdan bakarak ses tellerini görmeye çalışıyor. Bunun için hastanın boynunun katlanarak geriye doğru hareket ettirilmesi, laringoskop vasıtasıyla güç kullanarak dilin yukarı kaldırılması ve uygulayıcının eğilerek hastanın ağız seviyesinden ses tellerini görmeye çalışması gerekiyor.

Video laringoskop cihazında ise görüntü mikro kameraya aktarılıyor. Dolayısıyla ekranda ses tellerinin büyütülmüş net görüntüsü elde edilerek, endotrakeal entübasyon işlemi kolaylaşıyor, başarı şansı artıyor ve işlem süresi kısalıyor. Hastanın boynunun katlanarak geriye hareket ettirilmesi gerekmiyor. Bu, boyun yaralanması şüphesi olan hastalarda kritik önem taşıyor. Ayrıca doktorun hastaya yaklaşmasının önüne geçiyor.

Türkiye'de laringoskop üretilmiyor. Bu nedenle ses tellerinin sadece birkaç santimetre uzağından endirekt olarak görüntü elde edilerek kullanılan video laringoskop cihazları ağırlıklı olarak yurt dışından ithal ediliyor.

Geliştirilen ve üretilen video laringoskop cihazının bu kapsamda Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.