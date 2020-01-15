Meslek lisesinde üretilen temizlik ve kozmetik ürünleri yok satıyor - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir okulun kimya teknolojileri bölümü öğrencileri tarafından üretilen parfüm, temizlik ve kozmetik malzemeleri kamu kurumlarına pazarlanıyor.

Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, kendilerine sunulan bu imkanla mezun olmadan hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyor.

Temizlik ve kozmetik malzemelerinin üretildiği atölye oluşturulan okulda, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle parfüm başta olmak üzere sıvı el sabunu, tuvalet temizleyici, kıvamlı çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, leke çıkarıcı gibi temizlik malzemesi üretiyor.

Fabrikayı andıran atölyede, liseli kimyagerler tarafından üretilen malzemeler, genellikle İzmir ve çevresindeki kamu kurumlarına satılıyor. Okul, yoğun ilgiden dolayı kamu kurumlarının parfüm, temizlik ve kozmetik ürün talebini karşılamakta zaman zaman zorlanıyor.

Geçen yıl 1 milyon liralık ciro elde eden okul, bu sene 4 milyon lira ciro hedefliyor.

Kimya Teknolojileri Alan Şefi Ufuk Akış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta okulda numune bazında deneyler yaptıklarını, döner sermaye kanalıyla şişe ve esans alım işlemlerini yaparak parfüm ürettiklerini söyledi.

Esansları ham madde olarak aldıktan sonra esansı bağlayıcı özelliği olan gliserin ve etil alkol içinde çözdüklerini aktaran Akış, yüzde 96'lık alkolü, yüzde 80'e indirip, bir miktar saf su koyduktan sonra işlemi tamamladıklarını anlattı.

Ufuk Akış, okulda aynı zamanda temizlik malzemeleri üretimi de gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Öğrencilerimiz işsiz kalmıyor"

Söz konusu malzemeleri İzmir'in yanı sıra çevre kentlerdeki kamu kurumlarına sattıklarını dile getiren Akış, şöyle konuştu:

"Sıvı el sabunundan yumuşatıcıya, leke çıkarıcıdan oda parfümüne kadar bunların hepsini yaparak çevre illerdeki veya bölgedeki kurumlara döner sermaye işletmesi aracılığıyla satışını yaptık. Bu anlamda İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi ve ilçe müdürümüz, kaymakamımız desteklerini esirgemedi. Geçen yıl Milli Eğitim'de ilimiz ve 15 ilçenin temizlik malzemelerini biz temin ettik. Bu yıl da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Okulun döner sermayesi sayesinde kimya teknolojileri öğrencileri, yıl boyunca aylık asgari ücret düzeyinde gelir elde ediyorlar. Mezun olan çocuklarımızın iş yeri açma belgeleri var. Sanayi bölgesinin içinde olduğumuz için kimya teknolojileri alanından mezun olan hiçbir öğrencimiz işsiz kalmıyor."

Öğrencilerden Beyza Ceylan da okulu bilerek ve isteyerek seçtiğini belirterek, kimya bölümünde iş bulma alanının çok geniş olduğunu aktardı.

Öğretmen ve öğrencilerle temizlik malzemesi ve parfüm gibi ürünler hazırladıklarını belirten Ceylan, "Bu bölüm bazen eğlenceli ancak gerçekten çok zor. Buradan mezun olduktan sonra kimya dalında devam edeceğim. Babam da kimyacı, onunla birlikte çalışmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Onur Akçin ise kimya bölümünü eğlenceli ve renkli olduğu için seçtiğini ifade etti.

Diğer öğrencilere de bu bölümü tercih etmelerini öneren Akçin, "Sanayi bölgesindeyiz, o yüzden iş bulma olanağı daha fazla. Burada her şeyi öğreniyoruz, mezun olduktan sonra iş bulma konusunda sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hamit Dursun da öğrencileri en güzel şekilde geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.