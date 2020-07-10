Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan öğretmen kurtarılamadı (2) - Son Dakika

Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan öğretmen kurtarılamadı (2)

GÖZYAŞLARI SEL OLDUMersin'de geçen hafta meslek lisesinin kimya bölümünde dezenfektan ürettiği sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in (44) cenazesi, memleketi Adana'daki Buruk Mezarlığı'na getirildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Mersin'de geçen hafta meslek lisesinin kimya bölümünde dezenfektan ürettiği sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in (44) cenazesi, memleketi Adana'daki Buruk Mezarlığı'na getirildi. Öğretmeni uğurlamaya gelen yakınları ve mesai arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Şahin'in annesi Tahide Şahin'in, güçlükle ayakta durduğu görüldü. Eşi Aynur Şahin ile oğlu Deniz Şahin de birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

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BABANIN YÜREK YAKAN FERYADI

Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Ramazan Şahin'in cenazesi, defnedilmek için mezara götürüldü. Bu sırada Şahin'in babası Kahraman Şahin'in "Oğlum nereye gittin?" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

EĞİTİM CAMİASININ BAŞI SAĞOLSUN

Cenazeye gelen Mersin İl Milli Eğitim Müdür Vekili Baykal Başdemir, eğitim camiası olarak üzgün olduklarını dile getirerek, "Öğretmen arkadaşlarımız Mersin Büyükşehir Belediyesi için dezenfektan ürettikleri esnada bir patlama gerçekleşiyor ve arkadaşlarımız yaralanıyor. Aslında Ramazan öğretmenin durumu iyiye gidiyordu ancak bugün sabaha karşı maalesef kendisini kaybettik. Öğretmenimiz pandemi sürecinde aktif şekilde rol alan, dezenfektan bulmakta zorlandığımız dönemde canla başla çalışan bir arkadaşımızdı. Tüm eğitim camiasının başı sağ olsun" diye konuştu.

Rüşan Anıl ATAR/ADANA,


Ramazan Şahin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan öğretmen kurtarılamadı (2) - Son Dakika
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