GAZİANTEP - Meslek lisesinden çiftçiye toprak analizi hizmeti - Son Dakika

İslahiye ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), bölgesine toprak analizi hizmeti veriyor.

Ahşap oyuncak ve hijyen maddesi gibi üretimleriyle katma değer üreten MTAL öğrencileri, şimdi de bölge çiftçisi için okulda kurulan AR-GE Laboratuvarında toprak analizi hizmetini sunmaya başladı.

Okul Müdürü Mehmet Güven, artık ilçede bulunan çiftçilerin ihtiyaçlarını da karşılamak istediklerini ifade etti.

Kimya öğretmeni Osman Taşdelen ise okulda yapılan çalışmalarla bölge çiftçisinin bundan sonra analizler için çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacağını kaydetti.