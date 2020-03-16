Meslek lisesinden dezenfektan üretimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek lisesinden dezenfektan üretimi - Son Dakika

Meslek lisesinden dezenfektan üretimi

6 saat önce

Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerin dezenfektan üretirken görüntüleri Okul Müdürü Yusuf Çalışkan'ın konuşması Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler HATAY - Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrencilerin dezenfektan üretirken görüntüleri

Okul Müdürü Yusuf Çalışkan'ın konuşması Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler

HATAY - Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Meslek lisesinden dezenfektan üretimi

Hatay'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulların temizliğinde kullanılmak üzere günlük 10 ton yüzey dezenfektanı üretiyor.

Okul Müdürü Yusuf Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya teknolojisi bölümünde dezenfektan ürettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığından onay alınan yüzey dezenfektanı ürününü öğretmenlerin gözetiminde ürettiklerini kaydeden Çalışkan, şunları konuştu:

"Ürünü, Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu mevzuata uygun şekilde üretiyoruz. Hedefimiz, öncelikle Antakya ve Hatay'ın dezenfekte işleminde kamu yararı ilkesini baz alarak toplumumuza hizmet vermek. Sonrasında ise diğer illerimizden gelen talepleri karşılama hedefindeyiz. Kamu kurumu olmanın gereğini yaparak hizmet veriyoruz, herhangi bir kazanç sağlama gibi bir gaye

Meslek lisesinden dezenfektan üretimi

Doğu Akdeniz, Okul Müdürü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:01 Kaynak: AA
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