Meslek lisesinden 'teknolojik siperlik' - Son Dakika

İZMİR'deki Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, hepa filtre ve ultraviyole ışınlarla havayı arındıran, ateş ölçen ve sosyal mesafe uyarısı veren siperlik geliştirdi.

Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri İsmet Aslan, Fatih Akgün ve Hacı Murat Özkılınç, maske ve siperliği aynı anda kullanan sağlık çalışanlarının temiz hava ihtiyaçlarını karşılamak için özel siperlik tasarladı. Öğretmenler, bluetooth kulaklık özelliğine sahip, hepa filtre ve ultraviyole ışınlarla havayı arındıran, ateş ölçen ve sosyal mesafe uyarısı veren siperlik için patent başvurusu yaptı.

'SERİ ÜRETİME GEÇMEK İSTİYORUZ'

Öğretmenlerden İsmet Aslan, yakında seri üretime geçmek istediklerini belirterek, "Normal maskelerde sadece şeffaf yüzey kullanıcını yüz kısmını korumakta. Bizim maskemiz havayı hem hepa filtreden geçiriyor, hem de içerisinde ultraviyole ışın hijyen teknolojisini kullanarak kullanıcıya servis ediyor. Üzerindeki sensörlerle sosyal mesafeyi ayarlıyor, ateş ölçüyor, bluetooth kulaklık özelliği var ve karanlık ortamlarda fener özelliği gören bir takım eklentiler var. Normal ürünlerden farklı olarak kullanıcıya hem arıtılmış temiz hava veriyor hem de siperlikteki buharlaşmayı önlüyor. Pandemi başında normal siperlikler üretip, bine yakın siperliği sağlık kuruluşlarına teslim ettik. Daha sonra sağlık çalışanların maske ve siperlikle çok bunaldığını görünce, kullanıcıya bu şekilde temiz hava sağlayan farklı bir ürün yapmak istedik. Şu anda prototip durumunda olan siperliğimiz için patent başvurusunu yaptık. Seri üretime geçmek istiyoruz. Özel sektörün de desteği olursa, bunu insanlığın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.