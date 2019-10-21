"Meslek lisesine ilgi artıyor"

Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan protokol çerçevesinde proje okulu seçilen Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ÇATSO) düzenlenen toplantıda, okul için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

ÇATSO Başkanı Hayrettin Çelikten, burada yaptığı konuşmada, çalışmalara mayıs ayında başladıklarını ve üçüncü toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ellerinden geldiği kadar okulu desteklemeye devam edeceklerini belirten Çelikten, "Mayıs ayından beri yapılan çalışmalar meyvesini verdi. Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ilgi artıyor. Ülkemiz ekonomisi adına bu işe giriştik. Daha güçlü bir ekonomi için kalifiye elamana ihtiyaç var. Bu manada meslek liseleri çok önemli. Biz de buradan deklare ediyoruz. Meslek liselerini elimizden geldiği kadarıyla destekleyeceğiz. Saha çalışmalarına başlayacağız ve ihtiyaç duyulan bölümleri belirleyeceğiz." diye konuştu.

Çankırı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar da Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasındaki protokolün hem bakanlıklar düzeyinde hem de yerelde kabul gördüğünü belirtti.

Kurul olarak çalışmaların başlandığını ifade eden Kırkpınar, "Üniversite girişinde katsayı probleminden dolayı da bir sıkıntı vardı. Ondan dolayı da

ancak şimdi çark tersine dönmeye başlandı. Okulda da öğrenciler için staj imkanları da daha iyi olacak. Stajda ellerine de bir miktar para geçtiğinde doğru yerde olduklarını görecekler ve olumsuz algı değişecektir." diye konuştu.

Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Müdürü İsmail Karabasmaz da mayıs ayından beri bilgilendirme çalışmaları yapıldığını ve bunun meyvesini aldıklarını kaydetti.