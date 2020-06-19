Meslek lisesinin kadın öğretmenlerinden "özel tasarım" maskeler - BURSA - Son Dakika

Meslek lisesinin kadın öğretmenlerinden "özel tasarım" maskeler - BURSA

Bursa'da Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki kadın meslek dersi öğretmenlerinin farklı renk, desen ve boylarda ürettiği "özel tasarım" maskeler yoğun talep görüyor.

Bursa'da Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki kadın meslek dersi öğretmenlerinin farklı renk, desen ve boylarda ürettiği "özel tasarım" maskeler yoğun talep görüyor.

Okulun moda tasarım teknolojileri alanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gönüllü olarak cerrahi maske üretmeye başlayan 5 öğretmen, 3 idareci ve 2 personel, gelen talepler ve maske kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle farklı tasarımlar hazırladı.

Kadın öğretmenler, çevre kirliliğini azaltan, renk ve desenleriyle kıyafetlerle kombin yapılabilen, erkekler ve kadınların yüz boyutlarına göre tasarlanan, terleme yapmayan ve özel kumaşı sayesinde defalarca yıkanıp kullanılabilen maskeleri okuldaki atölyelerde üretiyor.

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezinde (BUTEKOM) yapılan ölçümlerde yüksek koruma ve nefes alabilirlik özellikleri olduğu da belirlenen maskeler, çocuklar ve bebekler için farklı ölçülerde imal ediliyor. Ayrıca, çocuklara maskeyi sevdirmek amacıyla üzerilerine çizgi film karakterlerinin figürleri işleniyor.

"Büyük bir gönüllülükle hafta sonu, akşam, tatil demeden çalıştılar"

Okul Müdürü Nur Tutkun, AA muhabirine, salgın başladıktan sonra binlerce cerrahi maske ürettiklerini söyledi.

Son günlerde "kullan-at" olanlar yerine kalıplarını hazırlayıp tasarım bez maske üretimine başladıklarını belirten Tutkun, şöyle devam etti:

"Maskelere çok yoğun ilgi var. Maskeler için ihracat düşünüyoruz ve çok istiyoruz. Hem okulumuz hem ülkemiz adına ihracat yapmak büyük bir mutluluk olur bizim açımızdan. İhracat taleplerini de karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. Çeşitli firmalarla görüşmelerimiz oluyor, özel okullarla görüşüyoruz. Sipariş listesi oluşturmaya başladık. Arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığından maske üretimiyle ilgili talep geldikten sonra gönüllü olarak hafta sonu, akşam, tatil demeden çalıştılar. Öğretmen arkadaşlar, gönüllülükle çağrımıza kulak verdi."

Maske üretimi yapan diğer okullarla da görüştüklerini dile getiren Tutkun, "N95 ile cerrahi maskeyi karıştırırsak nasıl bir şey çıkar" düşüncesiyle tasarım da yaptıklarını söyledi.

Tutkun, özellikle tek kullanımlık maskelerden bir süre sonra rahatsız edici koku geldiğini kaydederek, bu tür sorunları ortadan kaldıracak formüller üretmeye çalıştıklarını anlattı.

Erkeklerin ve kadınların yüzlerine uyumlu, çocuklara özel maskeler ürettiklerini belirten Tutkun, "Sakallı olan erkekleri bile düşündüğümüz kalıplar ve tasarımlar ürettik. Kullananlardan büyük bir memnuniyet duyduklarına dair geri dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsan vücuduyla uyumlu, uzun süreli kullanılabiliyor

Üretim aşamasında yer alan moda tasarım teknolojileri alanı öğretmenlerinden Zeyneb Filiz Çakmak da uzun araştırmalar yaptıklarını, farklı kalıplar hazırlayarak önce kendilerinin kullandığını ve çevrelerinden olumlu tepki alınca üretime başladıklarını söyledi.

Kumaş seçimine özen gösterdiklerine değinen Çakmak, "Maskeler insan vücuduyla uyumlu olsun, daha uzun süre kullanılabilsin diye düşündük. Kadınların elbiseleriyle kombin yapabilecekleri öneriler aldık. Erkeklere yönelik farklı desen ve tasarımlar geliştirdik. Üretmek çok güzel, yaptıkça daha da hevesleniyoruz, daha güzel tasarımlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Meslek lisesinin kadın öğretmenlerinden özel tasarım maskeler - BURSA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:38 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesinin kadın öğretmenlerinden 'özel tasarım' maskeler - BURSA - Son Dakika

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