Meslek lisesinin öğrenci ve öğretmenleri sağlıkçılar için cerrahi maske üretiyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan çalışmalar doğrultusunda, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri cerrahi maske üretiyor.

Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretim kapasitelerini harekete geçirdi.

Meslek liselerinde, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çeşitli ürünlerin seri üretimi yapılıyor.

Çerkezköy ilçesindeki Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gönüllü öğrenci ve öğretmenleri de günde 3 bin cerrahi maske üretiyor.

Bu maskeler çevre il ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına gönderiliyor.

Okul Müdürü Murat Kıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kumaşların katlama ve kesim işlemlerinin ardından ultrasonik ve punto iş makineleri ile lastik takma ile dikiş işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Bu üretimi 10 öğrenci ve 2 öğretmenle gerçekleştirdiklerini anlatan Kıroğlu, şunları kaydetti:

"Hem ilçemize faydamız oluyor hem de sağlık kuruluşlarına destek oluyoruz. Önümüzdeki haftalarda N-95 maske üretimi ve bununla ilgili makine imalatına başlayacağız. Kırklareli Üniversitesinden iki öğretim görevlisi ile bir Ar-Ge ekibi kurduk ve N-95 maskesi makine üretimine geçeceğiz."