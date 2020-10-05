Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu - Son Dakika

Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu

- Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu Afyonkarahisar'da Rahmiye Sare Palı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin projesi ile kalifiyeli personel yetiştirme hedefleniyor Afyonkarahisar'da mesleki ve teknik okulun geliştirdiği 1 milyon liralık proje Zafer Kalkınma Ajansından destek almaya...

- Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu

Afyonkarahisar'da Rahmiye Sare Palı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin projesi ile kalifiyeli personel yetiştirme hedefleniyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da mesleki ve teknik okulun geliştirdiği 1 milyon liralık proje Zafer Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında kurulacak atölyede hem okul öğrencileri eğitim görerek donanımlı birer teknik personel olurken hem de dışarıdan gelen ancak belli bir vasfı olmayan kişiler kurulacak günümüz sanayisine yanıt verecek nitelikte teknolojik atölyede aldığı eğitimle meslek sahibi olacak.

Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin geliştirdiği 1 milyon liralık proje iş arayanlara umut oldu. 14 ay sürecek projenin bütçesinin yarısı Zafer Kalkınma Ajansından karşılanacak ve proje kapsamında öğrenci, veli ve sanayicilerin dahil olacağı Endüstri 4.0 bilinirliğinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda öğrenciler ve dışarıdan başvuran kişiler sanayi alanlarında aranan nitelikte birer personel olacak.

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü İbrahim Çakal, "Öncelikle bu proje ile öğrencilerimizin mesleki noktalarını, modüler noktalarını ve müfredatlarındaki konuları, oluşturulan proje kapsamındaki donanımlı atölyelerde ve gerekli malzemelerle tekrar öğrencilerimize kazandırmak istiyoruz. Ayrıca hiç işi olmayan, mesleği olmayan ama mesleğe yatkın olan insanlarla irtibat kurmak yöntemi ile onları da okulumuza teşvik ederek, onlara mesleği kazandırma, onları da bu imkanlardan yararlandırmak suretiyle hem iyi bir meslek sahibi etme, hem de imkanlarımız oldukça onlara da istihdam ile ilgili bir çabamız olacaktır" diye konuştu.

"Bütçenin yarısını Zafer Kalkınma Ajansı karşılayacak"

Proje bedelinin 1 milyon lira olduğunu ve 14 ay süreceğini belirten Okul Müdürü Çakal, "Proje süremiz 14 aydır. Projenin toplam bedeli 1 Milyon TL'dir. Bu rakamın yarısı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından, diğer yarısı ise okulumuz tarafından karşılanacaktır" dedi.

Proje kapsamında meslek öğrenmeye yatkın olan kişilerin burada meslek sahibi olacağının altını çizen Çakal, "Elbette işsiz vatandaşlar içinde bu proje bir iş imkanı oluşturacak. Proje kapsamında bu da önemli bir detaydır. Bir bütün olarak okulumuza gelen öğrencilerimiz, geldikleri noktalar itibariyle köy, kasaba, ilçe merkezleri ve Afyonkarahisar Merkez den geliyorlar. Öğrencilerimizin velileri ile olan iletişimimiz de çok iyi olduğu için, onlar sayesinde de bu açıdan her türlü şartları taşıyan ve mesleki öğrenmeye yatkın olan kişilerle de irtibat kuracağız" dedi.

"Meslek öğrenmek isteyen insanlar için güzel bir fırsat"

Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Öğretmeni Aydın Liman, proje kapsamında öğrenciler ve yakın çevredeki işçilere eğitimler verileceğini kaydetti. Liman, "Teknik okul üretimde Endüstri 4.0 ile tanışıyor isimli projemiz Zafer Kalkınma Ajansının 27 adet projesinden bir tanesidir. Aynı zamanda yüksek puanla seçilmiş bir projedir. 14 ay sürecek bu proje kapsamında amacımız, donanımlı atölyeler oluşturmak ve bu kapsamda öğrencilerimize ve yakın çevremizdeki işçilere eğitim vermektir. Endüstri 4.0 adına birçok deney setinden oluşan, mikro işlemcilerden başlayıp, robot kola kadar eğitim setlerimiz bulunuyor. Bu proje kapsamında birçok atölyelerimiz olacağı için daha birçok projemizde eğitimlerimiz arasında yerini alacak. Proje; öğrencilerimiz ve meslek öğrenmek isteyen insanlar için güzel bir fırsat olacaktır" diye konuştu.

Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu
Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu
Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu
Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu

Anadolu Lisesi, Afyon, Liman, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı Kabine toplantısında! Gündemde yüz yüze eğitim var Koronavirüste üçüncü dalgayı yaşayan Tahran'da ölüm ve vaka sayıları kritik seviyeye ulaştı Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
Son Dakika: Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesini feshetti Son Dakika: Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesini feshetti         
18:44
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün         
17:42
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Sirkte gösteri yapan ayı, terbiyecisine saldırdı! Korkunç anlar kameraya yansıdı Sirkte gösteri yapan ayı, terbiyecisine saldırdı! Korkunç anlar kameraya yansıdı         
16:02
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor         
15:00
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı         
11:40
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 19:01:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei