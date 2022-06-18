Meslek lisesinin şampiyon mini robotu: 'Kartal-2' - Son Dakika
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Meslek lisesinin şampiyon mini robotu: 'Kartal-2'

18.06.2022 11:45

Meslek lisesinin şampiyon mini robotu: 'Kartal-2' Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenler ve öğrencilerin aylarca kodlayıp hazırladığı mini sumo robotu Kartal-2, Şanlıurfa'da düzenlenen yarışmada 665 robot arasından çıkarak şampiyon oldu.

Meslek lisesinin şampiyon mini robotu: 'Kartal-2'

BİNGÖL - Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenler ve öğrencilerin aylarca kodlayıp hazırladığı mini sumo robotu Kartal-2, Şanlıurfa'da düzenlenen yarışmada 665 robot arasından çıkarak şampiyon oldu.

Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Elektrik ve Elektronik Teknolojileri ile Bilişim Teknolojisi alanın ortak çalışmasıyla tasarlanan mini robotlar, Şanlıurfa'da Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde düzenlenen 14'üncü Uluslararası Robot Yarışmasında önemli başarılara imza attı.

İki bölümün öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Kartal-2 ismini verdikleri mini sumo robotu, 665 robotun güreş müsabakalarında şampiyon oldu.

Önemli bir başarıya imza atan öğretmen ve öğrenciler, tasarımlarını farklı yarışmalara taşımayı hedefliyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Elektronik Teknolojisi Bölüm Öğretmeni Fatih Gündoğdu, mini sumo kategorinde hazırladıkları robotla birinci çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi. Gündoğdu, "Bilişim bölümünden öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bugüne kadar 50 öğrenci ile birlikte yaklaşık 30 adet robot üretimi yaptık. Bu robotlarımızla çeşitli yarışmalara katıldık. Bu sene de Şanlıurfa'da yapılan 14'üncü Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Robot Yarışmasına da katılım sağladık. Çeşitli kategorilerden oluşan yarışmada 'Mini Sumo' kategorisinde birinciliği elde ettik, mutluyuz. İnşallah önümüzdeki senelerde de diğer kategorilerde birincilik hedefliyoruz" dedi.

Bölümde çeşitli robotlar yaparak yarışmaya hazırlandıklarını söyleyen öğrenci Yunus Emre Bitmez ise "Biz burada çeşitli robotlar yapıyoruz, yarışmalara katılıyoruz. 14'üncu Uluslararası Robot Yarışmasına da katıldık. Sumomuz Şanlıurfa'da birinci oldu. Gurur duyuyoruz. İlerdeki yarışmalarda da sumomuzun birinci geleceğine inanıyoruz. Çok mutluyuz, hocalarımızla yaptığımız robotun birinci olmasından dolayı" şeklinde konuştu.

Yine aynı yarışmada öğretmen ve öğrenciler tarafından tasarlanan "Hızlı Çizgi İzleyen" robot kendi kategorisinde 9'uncu, "Çizgi İzleyen" kategorisinde tasarladıkları robot 10'uncu ve diğer kategorideki robot ise 17'nci oldu.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslek lisesinin şampiyon mini robotu: 'Kartal-2' - Son Dakika

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