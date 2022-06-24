Meslek Odaları, Adalet Nöbeti'nin 60. Gününde Gezi Tutukluları İçin Çağrı Yaptı: "Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın"

Meslek odaları, Gezi Davası kararlarına karşı başlatılan Adalet Nöbeti'nin 60. gününde Gezi tutuklularının serbest bırakılması için çağrı yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Arkadaşlarımızın özgürlüklerinden mahrum edilmesinin üzerinden tam 61 gün geçti ve biz 60 gündür adalet arıyoruz" diye konuştu. Karakuş Candan, arkadaşlarının dosyasının ivedi olarak görüşülmesi için Anayasa Mahkemesi'ni göree davet etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde, bugün Gezi Davası kararlarına karşı başlatılan Adalet Nöbeti'nin 60. gününde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Karakuş Candan, TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Dursunüstün, Harita Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nden Dilan Kırmızı, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu temsilcisi Seyit Ali Korkmaz ve Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores Dinçöz katıldı. Karakuş Candan, şunları söyledi:

"ARKADAŞLARIMIZ SERBEST BIRAKILSIN"

"Adalet nöbetinin 60. günündeyiz. 2 aydır adalet arıyoruz. Arkadaşlarımızın özgürlüklerinden mahrum edilmesinin üzerinden tam 61 gün geçti ve biz 60 gündür adalet arıyoruz.

İçeride yaşanan sıkıntılar var. Bunlar kamuoyuna da yansıdı. Mücella Yapıcı'nın kelepçeyle doktor kontrolünün yapılması, Silivri'deki arkadaşlarımızın arkadaş görüşlerine izin vermemiş olmaları aslında bu hukuksuzluğun içeride de katlanarak devam ettiği anlamına geliyor. 60. günde bir kez daha söylüyoruz: Arkadaşlarımız serbest bırakılsın."

DURSUNÜSTÜN: BUDANIYORUZ, BUDANDIKÇA GÜÇLENİYORUZ

ŞPO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dursunüstün'ün konuşması şöyle:

"İktidarın trajikomik, kurmaca davalarla, talimat olduğu çok belli olan kararlarla arkadaşlarımız 60 gündür tutsak. Toplumda artık rıza üretemeyen iktidar, artık uzun zamandır şiddet, hamaset siyasetiyle, yarattığı kaosla iktidarını sürdürmeye çalışıyor.

Neyin ne olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Budanıyoruz, budandıkça güçleniyoruz. Arkadaşlarımızın hep yanınızdayız. Ortada suç varsa suçluları da biliyoruz. Halk ve toplumsal muhalefet bu davalarla oyalanıyor. Bu davalar, bu mahkemeler bunlarla oyalanmazsa gerçek suçlarla ilgileneceklerini biliyorlar. Biz buradayız, devam ediyoruz nöbetimize."

KIRMIZI: ADİL YARGILANMA SÜRECİ BAŞLAYANA KADAR DİRENİŞİMİZ DEVAM EDECEK

Harita Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nden Kırmızı, "Biz meslek örgütü olarak ve bu ülkede yaşamak zorunda kalan insanlar olarak her zaman yaşam hakkını savunmaya çalışıyoruz. Dün İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı açılan iptal davası için Danıştay'daydık. Önceki gün başka bir yerdeydik. 60 gündür her gün adalet nöbetinde Mimarlar Odası'nın önündeyiz. Adil yargılanma süreçleri başlayana kadar direnişimiz devam edecek" diye konuştu.

KORKMAZ: BUNLARIN HEPSİ GİDEN BİR İKTİDARIN AYAK SESLERİ

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu temsilcisi Korkmaz ise şunları söyledi:

"Gezi davası Gezi'nin 9.yılında alınan kararlarla iktidarın Gezi'den ne kadar korktuğunu, toplumun gücünden ne kadar korktuğunu gösteriyor. Bunun bilinciyle arkadaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Gezi ile beraber güç kaybeden iktidar, o günden bugüne otoriter tutumunu sertleştirerek devam ettiriyor. Gezi davası da bunların sonuçlarından bir tanesi. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi, yeni hazırlanan sansür yasası. Bunların hepsi güç kaybettikçe hırçınlaşan bir iktidarın, aslında giden bir iktidarın ayak sesleri. TMMOB her zaman 'Kral çıplak' diyenlerin örgütü olmuştur. Bugünden sonra da öyle olmaya devam edecek."

DİNÇÖZ: ADALET YİNE TECELLİ ETMEDİ"

Mimarlar Odası Genel Sekteri Dinçöz, şöyle konuştu:

"Nöbetimizin 60. gününde değişen hiçbir şey yok. Adalet yine tecelli etmedi. Hukuksuzluk bütün alanlarda alabildiğine yayıldı. Tek taraflı yayılan bu adaletsizlik, hukukçu değiliz ama hepimiz artık hukukun ne demek olduğunu, hukukçunun nasıl davranması gerektiğini değerli hocalarımızdan öğreniyoruz. Arkadaşlarımız hürriyetlerinden uzak, yapacakları işlerden uzak. Yapacakları hiçbir şey olmadan oradan süreci bekliyorlar. Adalet nöbetini TMMOB'un örgütlü olduğu bütün illere yayacağımızı belirtmiştik."

KARAKUŞ CANDAN: BİZİM GİBİ ÜLKESİ SEVENLERİN KAÇIŞ RAMPASI YURT DIŞI DEĞİL

Ortak basın açıklamasının ardından söz alan Karakuş Candan, sözlerine şöyle son verdi:

"Bizim gibi ülkesini seven, bu ülkenin taşını toprağını, doğal ve kültürel varlıklarını sevenlerin kaçış rampası yurt dışı değil. Onun altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Buradan Anayasa Mahkemesi'ne bir çağrı yapmak lazım. Temel hak ve hürriyetler açısından 61 gündür özgürlüklerinden mahrum edilen arkadaşlarımızın dosyasının ivedi olarak görülmesi ve hak mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ni göreve davet ediyoruz."