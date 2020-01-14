Meslek odaları ve dernekler arası futbol turnuvası başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Meslek Odaları ve Dernekler arası Halı Saha Futbol Turnuvası başlıyor.



Nevşehir'de çeşitli meslek gruplarını bünyesinde barındıran meslek, esnaf ve sanatkarlar örgütleri arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası 16 Ocak Perşembe günü başlıyor.



3 ayrı grupta 11 takımın mücadele edeceği turnuvanın grup müsabakaları Kapadokya Sentez Halı Saha'da oynanacak. 22 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olan grup müsabakaları sonunda gruplarında ilk 2 dereceye giren takımlar bir üst tura yükselecek. Burada kura ile üçer takımdan oluşan 2 grup oluşturulacak ve bu iki grupta ilk ikiye giren takımlar yarı final ve final maçlarını oynayacak.



Turnuva sonunda ilk üçe giren takımlara kupa ve birinci olacak olan takımın oyuncularına Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından spor ayakkabısı hediye edilecek. - NEVŞEHİR