Meslek odasından Sivasspor'a anlamlı destek - Son Dakika

Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası, Süper Lig'in şampiyonluğa aday takımlardan Sivasspor'a destek vermek için 2 bin adet Türk bayrağı ve Sivasspor bayrağı dağıtıyor.



İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı Hakan Demirgil ve yönetim kurulu üyeleri, oda olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verip, Sivasspor'a destek vermek için başlattıkları kampanyadan bahsetti. Demirgil, esnaf ve sanatkara 2 bin adet Türk bayrağı ve Sivasspor bayrağı dağıtacaklarını belirtti. Demirgil Sivasporlu taraftarlara da seslenip, Süper'in şampiyonluğa aday en güçlü takımı olan Sivasspor'un hafta sonu kendi sahasında Fenerbahçe ile maçı için destek çağrısı yaptı. Ayrıca şehrin dinamiklerini de Şampiyonluk yolunda takımlarına sahip çıkmaya davet etti. - SİVAS