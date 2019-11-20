Meslek örgütlerinden doktora yapılan saldırıya kınama

Kayseri Tabip Odası ile Kayseri Aile Hekimleri Derneği, aile hekimi Ali Has'a bir hasta yakını tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Kayseri Tabip Odası Genel Sekreteri Hakan Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevi başında bir doktorun darp edilmesi olayını şiddetle kınadıklarını ve başlatılan hukuki sürece müdahil olduklarını söyledi.

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların her geçen gün arttığını belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde, 'hastayı görmeden ilaç yazamam' diyen Dr. Ali Has, Mustafa G. isimli hasta yakını tarafından darp edilmişti. Bununla ilgili Tabip Odası olarak başlatılan yasal sürece müdahil olduk, konu yakından takip ediliyor. Bu utanç verici saldırıya uğrayan hekimimiz Dr. Ali Has darbedilmesine rağmen görevine devam etmiş ve hekimlik mesleğinin ne kadar fedakarlık gerektirdiğini ispatlamıştır. Hastaları sağlığına kavuşturmak için gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla çalışan ve hepimizin ihtiyaç duyduğu anda özveriyle hizmete koşan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına karşı yapılan saldırıları Kayseri Tabip Odası olarak şiddetle kınıyoruz."

Kayseri Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ümit Işıldak da hekimlerin mevzuatlar ve deontoloji gereği hastasını görmeden ilaç yazamadıklarını ve reçete düzenleyemediklerini hatırlattı.

Aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının her gün sözlü ve fiili şiddete uğradıklarını öne süren Işıldak, "Bu her geçen gün artarak devam etmektedir. Halen geçerli olan kanunlar şiddeti önlemeye yetmemektedir. Aile hekimimize yapılan şiddeti kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.