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Meslek sahibi olmak isteyenler OSMEK’te buluşuyor

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları'nın (OSMEK) yaz dönemi başladı.

Meslek sahibi olmak isteyenler OSMEK’te buluşuyor, System.String[]
Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları'nın (OSMEK) yaz dönemi başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:47 
Osmangazi Belediyesi, Ekonomi
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