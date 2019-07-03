Meslek sahibi olmak isteyenler OSMEK’te buluşuyor
1 saat önce
Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları'nın (OSMEK) yaz dönemi başladı.
Osmangazi Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:47
'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları'nın (OSMEK) yaz dönemi başladı.
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