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Meslek Yüksekokulu akademisyenleri Manyas araştırmalarını kitaplaştırdı - Son Dakika

Meslek Yüksekokulu akademisyenleri Manyas araştırmalarını kitaplaştırdı

06.01.2022 13:38
Meslek Yüksekokulu akademisyenleri Manyas araştırmalarını kitaplaştırdı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Yüksekokulu akademisyenleri tarafından hazırlanan "Çok Disiplinli Manyas Araştırmaları: Finansal, Ekonomik ve Sosyal Yaklaşımlar" kitabı, Manyas Belediyesinin sağladığı finansmanla bastırıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Yüksekokulu akademisyenleri tarafından hazırlanan "Çok Disiplinli Manyas Araştırmaları: Finansal, Ekonomik ve Sosyal Yaklaşımlar" kitabı, Manyas Belediyesinin sağladığı finansmanla bastırıldı.

Yaklaşık bir yıl süren çalışma sonucu hazırlanan kitapta "Manyas" konulu birçok çalışma yer alıyor. Akademisyenler kendi alanlarında Manyas'ı merkeze alarak hem ampirik hem de teorik çalışma yaptı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, kitabın önsözünde, gelişen dünyada bu tür akademik çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Özdemir, kitabı hazırlayan akademisyenlere ve basımına destek olan Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin'e teşekkür etti.

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Coşkun Kalp, yaptığı açıklamada, 10 bölümden oluşan kitabın yayınlanma fikrinin Manyas Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Bingöl'e ait olduğunu bildirdi.

Bütün akademisyenlerin kitaba destek verdiğini aktaran Kalp, kitabın gelecek senelerde de devamının geleceğini açıkladı.

Kalp, daha fazla disiplinle Manyas'ın tarihi ve kültürel özelliklerini ortaya koyan yeni çalışmalara imza atacaklarını sözlerine ekledi.

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Eylül, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek Yüksekokulu akademisyenleri Manyas araştırmalarını kitaplaştırdı - Son Dakika


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