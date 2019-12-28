Meslek Yüksekokulu Grafik bölümü öğrencilerinden Afiş Sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek Yüksekokulu Grafik bölümü öğrencilerinden Afiş Sergisi - Son Dakika

Meslek Yüksekokulu Grafik bölümü öğrencilerinden Afiş Sergisi

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım bölümü öğrencileri, Atatürk üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje birimi tarafından desteklenen sosyal sorumluluk Afiş Sergisi açtı.

Meslek Yüksekokulu Grafik bölümü öğrencilerinden Afiş Sergisi, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım bölümü öğrencileri, Atatürk üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje birimi tarafından desteklenen sosyal sorumluluk Afiş Sergisi açtı.


Atatürk üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje birimi tarafından bu yıl 475 adet sosyal sorumluluk projesi desteklendi. Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin bağımlılık konusunda farkındalığın geliştirmesi ve Türk Sanat Müziği Sanatçılarının gençler üzerinde toplumsal farkındalığın artırılması projeleri ile ilgili çeşitli afiş tasarımları sergilendi.


İki dalda gerçekleştirilen çalışmalarda Türk Sanat Müziği sanatçılarını tanıtmak onları unutmamak onlara gereken değeri göstermek adına sanatçıların afişlerini yaptılar.


Öğrenciler çalışma kapsamında ayrıca sigara uyuşturucu alkol gibi bağımlılık yapan maddelere dikkat çekmek için bu tür afiş çalışmaları yaptıklarını söyledi.


Sergiye Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, Oltu Melsek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt,Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir, Oltu Ticaret Odası Genel Sekreteri Güngör Durgun Öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:16 Kaynak: İHA
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