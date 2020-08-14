Meslek Yüksekokulu mezunlarına iş garantisi - Son Dakika

Meslek Yüksekokulu mezunlarının firmalarda daha rahat iş bulduğunu söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Gün, 2 yıllık eğitim alan öğrencilerin mezun olduklarında yetkin bir şekilde sektöre atıldığını dile getirdi. Doç. Dr. Gün, "Meslek Yüksekokulu mezunları firmalarda çok daha rahat iş buluyor. 2 yılda gerekli alt yapıyı veriyoruz" dedi.

İş dünyasının ara eleman ihtiyacını Meslek Yüksekokullarının (MYO) karşıladığını o yüzden mezunların iş bulma kaygısı olmadığını söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Gün, MYO'ların avantajlarını anlattı.

STAJ İSTEĞE BAĞLI

Stajın isteğe bağlı olduğunu belirten Doç. Dr. Gün, "Öğrenci eğer staj yapmak istiyorsa Esenyurt bölgesindeki firmalarda çalışmaları için olanak sağlıyoruz. Bizim bulunduğumuz bölgede sanayi çok gelişmiş durumda, onlarla iletişim halindeyiz" diye konuştu.

FİRMA TEMSİLCİLERİ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİYOR

Doç. Dr. Gün, "Her öğrenci iş bulma kaygısı çeker, Kariyer Geliştirme Ofisi'miz var, buraya firma temsilcilerini getiriyoruz öğrencilere sektörlere yönelik eğitim veriyoruz. Öğrencileri istihdam edilmeleri için firmalara yönlendiriyoruz. Ayrıca, öğrencilere mülakat teknikleri ve CV oluşturma yönünde eğitim veriyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN TALEBİ YOĞUN

Öğrencinin okurken çalışmaya başladığını aktaran Doç. Dr. Gün, "11 bölümümüz var, son yıllarda bilgisayar programcılığı, grafik tasarım, iş sağlığı güvenliği, radyo televizyon, aşçılık bölümlerine talep artışı var. Ayrıca, dış ticaret ve lojistik de talep gören bölümlerden. Öğrenci okurken çalışmaya başlıyor, ortalaması da yüksekse DGS'ye girerek 4 yıllığa da geçiş yapabiliyor. Bu dönem 657 öğrenci alacağız, öğrencilerin talebi yoğun" dedi.

DAHA KOLAY İŞ BULUNUYOR

Öğrencilerin daha kolay iş bulduğu için MYO'ları tercih ettiğini aktaran Doç. Dr. Hüseyin Gün, "İş dünyası ara elemanı daha çok tercih ediyor, ihtiyacı da var. Meslek Yüksekokullarının yetiştirdiği ara eleman dediğimiz öğrenciler de ihtiyaca hızlı yanıt veriyor" diye konuştu.

BİTİRDİĞİ OKULDA İŞE BAŞLADI

İlk ve Acil Yardım Bölümü'nden yeni mezun olan Ömer Yılmaz ise, "Okulu bitirdim 2 ay sonra iş buldum. Okuduğum üniversitenin revirinde 1 yıldır sağlık personeli olarak çalışıyorum ve memnunum. Sağlık alanında kendimi geliştirmek istedim, o yüzden bu bölümü seçtim işimi severek yapıyorum. Her öğrenci kadar iş kaygım oldu ama hocalarımdan destek aldım, seminerler de çok faydalı oldu" dedi.