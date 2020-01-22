Meslek yüksekokulunda değerlendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek yüksekokulunda değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Meslek yüksekokulunda değerlendirme toplantısı

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nda dış paydaşların katılımıyla yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Meslek yüksekokulunda değerlendirme toplantısı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nda dış paydaşların katılımıyla yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.


Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Serdar Selim, 2018-2020 yılları arasında Yüksekokulda gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirmesini yaparak katılımcılara bilgiler aktardı. Mevcut öğrenci ve derslik sayısı ile eğitim çalışmaları hakkında bilgiler veren Selim, "2 yıllık süreçte okulumuzla ilgili pek çok sorunu sizlerin, Rektörümüzün ve Dışişleri Bakanımızın vermiş olduğu destekle çözdük. Amacımız eğitim kalitesinde en yüksek seviyeye ulaşmaktır. Hemen okulumuzun yan tarafına yapılan yurt sayesinde öğrencilerimizin barınma ihtiyacını da büyük oranda gidermiş olacağız" diye konuştu.


Daha sonra söz alan Yükseköğrenim ve Bilim Vakfı Başkanı Fatih Tuncer de, "Biz her zaman Yüksekokulumuzun ve Fakültemizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yüksekokulumuzun ihtiyaçlarını not aldık ve bunların çözümü için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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