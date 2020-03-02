Meslek yüksekokulunda "ev tipi" katı atık ayrıştırma cihazının prototipi üretildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek yüksekokulunda 'ev tipi' katı atık ayrıştırma cihazının prototipi üretildi - Son Dakika

Meslek yüksekokulunda "ev tipi" katı atık ayrıştırma cihazının prototipi üretildi

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki meslek yüksekokulunda, bir proje kapsamında yazılım kodlaması yapılarak plastik, cam ve metal atıkların ev ve iş yerlerinde 3 ayrı kutuya otomatik yönlendirildiği katı atık ayrıştırma cihazının prototipi geliştirildi.

Meslek yüksekokulunda

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki meslek yüksekokulunda, bir proje kapsamında yazılım kodlaması yapılarak plastik, cam ve metal atıkların ev ve iş yerlerinde 3 ayrı kutuya otomatik yönlendirildiği katı atık ayrıştırma cihazının prototipi geliştirildi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Algül ve 2. sınıf öğrencisi Mustafa İşçen, ev, iş yeri ve küçük işletmelerde kullanılabilecek ayrıştırma cihazıyla ilgili proje hazırladı.

Geri dönüşüm amaçlı 3 kutunun üst kısmına monte edilen cihaz, hareketli banda bırakılan plastik, cam ve metal atıkları, sensörler yardımıyla ilgili kutulara yönlendirilerek ayrıştırıyor.

Mekatronik Bölüm Başkanı Mehmet Algül, gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikli amaçlarının, okulda öğrencilere günlük yaşamda karşılaşacakları bazı konuları derslerde örnekleyerek, betimleyerek göstermek olduğunu söyledi.

Bu kapsamda birçok proje ürettiklerini belirten Algül, "Bunlardan biri de metal, cam veya metal olmayan maddelerin ayrımıyla ilgili bir cihaz yaptık. Bu cihazda endüktif kapasitif sensörler bulunuyor. Özellikle katı atık ayrımı işlerinde bu tip ekipmanlar kullanılır." dedi.

Sensörler atığı otomatik olarak algılayıp ilgili kutulara yönlendiriyor

Öğrenci Mustafa İşçen de ayrıştırma işlemini yaparak ülke ekonomisine geri dönüşümden katkı sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Öncelikle farklı ürünlerin nasıl algılanacağını araştırdıklarını dile getiren İşçen, "Araştırmalarımızda metali, plastiği ya da camı nasıl algılayamayız, nasıl atarız diye Mehmet hocamızla görüştük, konuştuk. 2-3 aylık bir sürede bu yönde çalıştık, sonucunda da amacımıza ulaştık." diye konuştu.

Projede iki arduino (mikrokontrolcü kartları ve yazılım paketinden oluşan bir fiziksel programlama platformu), birer de kapasitif ve endüktör sensörünün bulunduğunu aktaran İşçen, plastik atıkların bantta ilgili kutuya direkt ulaştırıldığını ifade etti.

Cam ve metallerin ise belli açılarla banttan kutulara düştüğünü bildiren İşçen, sistemin yazılımını da kendilerinin yaptığını sözlerine ekledi.

Balıkesir, Edremit, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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