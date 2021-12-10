MESLEKİ EĞİLİM BELİRLEME BECERİ ÖLÇME BATARYASI UYGULAMA EĞİTİMİ KURSU DÜZENLENDİ.

11. Kalkınma Planında yer alan "Gençler, işgücü piyasasında aranan eleman olmaları için ortaokuldan itibaren mesleki eğitime özendirilecek, gençlerin yeteneklerine ve piyasa taleplerine uygun eğitim almaları sağlanacaktır. " hedefine yönelik olarak Mesleki Eğilim Belirleme Beceri Ölçme Bataryası Uygulama Eğitimi Kursları düzenlendi.

1- 5 Kasım 2021 ve 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Trabzon, Gaziantep ve Mersin illerinde Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumları ile yaygın eğitim kurumlarında görev yapan 50 atölye ve laboratuvar öğretmeninin katılımıyla gerçekleşen kurslarda başarı gösteren katılımcılara belgeleri verildi. Bu kursları başarı ile tamamlayan öğretmenler; öğrencilerin, mesleki beceri ve yeteneklerinin tespit edilmesi ve doğru alanlara yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan beceri ölçme bataryasının uygulanmasını öğrendi.