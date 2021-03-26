Mesleki Eğitim Çalıştayı'nın ikincisi yapıldı - Son Dakika

Mesleki Eğitim Çalıştayı'nın ikincisi yapıldı

26.03.2021 10:24
Mesleki Eğitim Çalıştayı'nın ikincisi yapıldı, System.String[]

Akyurt Belediyesi, ilçedeki sanayi potansiyelini kalifiye elemanlarla destekleyecek ve istihdam sağlayacak girişimlere devam ediyor.

Akyurt Belediyesi, ilçedeki sanayi potansiyelini kalifiye elemanlarla destekleyecek ve istihdam sağlayacak girişimlere devam ediyor. Bölgedeki sanayi kuruluşlarının ihtiyacına uygun ara eleman yetiştirilmesini amaçlayan eğitim modelinin geliştirilmesi amacıyla ikinci bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, mesleki eğitimden sorumlu Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer katılırken; ASELSAN, CASA, Edosis, Emek Elektrik, HAVELSAN, İntegro Robotik, Lazzoni, MAN Türkiye, Okursoy, Ormaksan, Viola ve Yakupoğlu gibi büyük sanayi kuruluşları toplantıya temsilci gönderdi.

Toplantının başında konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Akyurt'ta mesleki eğitim veren liselerin atölyelerinde yenileme yapılarak teknik teçhizatın geliştirileceğini, böylece eğitimin daha kaliteli hale geleceğini ve öğrencilerin iş hayatına daha iyi hazırlanacağını belirtti. Başkan Hilal Ayık konuşmasının devamında "Sanayicilerimizden, öğrencilerin stajlarıyla ilgili olarak etkin bir destek talep ediyoruz. Öğrenciler staj için gittikleri kuruluşlarda bazen gerçek anlamda iş öğrenirken, bazen de yalnızca gün doldurma yoluna gidiyorlar. Bu noktada yapılan işin cazip hale getirilmesi gerekiyor. Yerinde eğitim ile etkin ve yüksek motivasyon sağlanarak öğrencilerin mesleklerini sahiplenmelerini sağlayabiliriz. İlk aşamada 4 ana başlık altında eğitim planlaması yapılsa da sanayicilerimizin talepleri doğrultusunda yeni bölümler eğitim programına eklenebilir. Sanayicilerimize bizim bu çağrımıza kulak verdikleri ve toplantımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akyurt Belediyesinin her çalışmasını yakından takip eden Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise toplantıda "Milli Eğitim Bakanlığımız ve kurullarının bu işi sahiplendiğini görüyoruz. Belediye Başkanımız eğitim ve ihtiyaçlarla ilgili güzel veriler topladı. Akyurt'ta güçlü bir sanayi altyapısı olduğunu görüyoruz. Sanayi ile iç içe teşekkül edecek yeni bir eğitim modeli geliştiriliyor. Akyurt sanayisini eğitimle nasıl destekleriz? Sanayiciler buna nasıl katkı sağlar? Derdimiz Akyurt'un gençleri. Burada ortaya çıkan model belki de ileride Türkiye için örnek teşkil edecek. Tüm katılımcılara bu girişime verdikleri destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi'nin konuşmasından öne çıkanlar ise şunlar oldu: "2023 vizyonu ile üretirken öğrenmek, öğrenirken üretmek aktif hale geldi. Kurumlarımızda döner sermaye gelirlerinde Ankara birinci sırada. Ancak Akyurt bu sıralamada yeterince yer bulamıyor. Böylece Akyurt, döner sermaye gelirlerinde yukarılara tırmanabilecek. Bizim bu toplantı ve katılımcıların fikirleriyle bu işi yapabileceğimize dair inancımız güçlendi. Sanayicilerimiz bu işi sahipleniyor. Çok güzel bir iş çıkaracağımıza inanıyorum." - ANKARA

Mesleki Eğitim Çalıştayı'nın ikincisi yapıldı
Mesleki Eğitim Çalıştayı'nın ikincisi yapıldı

Hisarcık, İstihdam, Ankara, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mesleki Eğitim Çalıştayı'nın ikincisi yapıldı - Son Dakika


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