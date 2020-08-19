Mesleki eğitim için iş birliği - Son Dakika

MESLEKİ eğitim alan gençlerin istihdam ve staj süreçlerinin yanı sıra eğitim sırasında da üretim yapmasına yönelik iş birliği amacıyla, İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (İKÜ MYO) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi.

Mesleki eğitim alan gençlerin istihdamına yönelik toplantıya, İKÜ MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sinan Kesici, Öğretim Görevlisi Dr. Barış Safran ile İSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Turhan, Genel Sekreter Haktan Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Burçin Değirmencioğlu ve Çalışma Hayatı ve Mesleki Gelişim Şubesi Müdürü Hakan Çoban katıldı.

İki tarafın üniversite sanayi iş birliği anlamında bugüne kadar yaptıkları çalışmaları özetlemeleriyle başlayan görüşmede, İSO'nun meslek liseleriyle gerçekleştirdiği Mesleki Eğitim İş Birliği projesi değerlendirildi. İKÜ MYO adına konuşan İKÜ MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sinan Kesici, staj ve istihdam anlamında gerçekleştirilen çalışma ve iş birliklerini özetledi. Toplantıda, gerçekleştirilen iş birliğinin yalnızca staj ve istihdamla sınırlı kalmaması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Meslek liselerinden yüksekokullardaki lisans düzeyindeki eğitime kadar eğitim sürecini kendi içerisinde ve sanayiyle bütünleştirebilecek modellerin geliştirilebilmesinin yolları masaya yatırıldı. İSO üye ve çalışanları, iş birliği içinde oldukları meslek lisesi öğretmenleri, üye firmalarında çalışanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik taleplerini dile getirirken, Sinan Kesici akademik, dijital alt yapısı ve geçmiş tecrübeleriyle İKÜ MYO'nun bu talepleri yapabilecek kapasitesi olduğunu belirtti.Sanayide çalışanların mesleki eğitim ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ikinci öğretim, dijital eğitim, laboratuvarlara uzaktan bağlantı gibi zaten mevcut imkanların kullanılabileceğini aktaran Kesici, tüm bunların artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi daha ileri uygulamalarla desteklenmesi yolunda adımlar atılabileceğini söyledi.İKÜ bünyesinde kurulacak mesleki eğitim araştırmalar biriminin İSO ile birlikte çok daha geniş bir veri setine sahip olacağını ve başta İstanbul olmak üzere ülkenin nitelikli eleman açıklarının hangi sektörlerde olduğunun çok daha sağlıklı bir şekilde belirlenebileceğini ifade eden Kesici, sonraki adımın ihtiyaca uygun bölüm ve programların açılarak eğitimin kaliteli bir şekilde sürdürülmesi olduğunu belirtti."SANAYİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İÇİN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE İŞ BİRLİĞİ ŞART"Mesleki eğitimi sürdüren kurumlar arasında üniversitelerin meslek yüksekokullarının, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlamak adına çok önemli bir görevi üstlendiğini belirten Sinan Kesici, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Meslek yüksekokulları, eğitim, içerik ve taşıdığı önem açısından, nitelikli iş gücünü yetiştirebilecek ve sektörün ihtiyacı olan iş gücü açığını kapatabilecek ve sektörün personel ihtiyacını karşılayabilecek yetenek ve imkana sahiptir. Değeri henüz hak ettiği konumu bulamamış mesleki eğitim veren kurumlar bir ülkenin en önemli yapı taşlarındandır. Türkiye 'de mesleki eğitim kavramındaki algı MEB 'e bağlı eğitim kurumları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle eğitim-öğretim açısından YÖK'e bağlı meslek yüksekokulları ile uygulamalı bilimler yüksekokullarının mesleki eğitimdeki önemi tam olarak anlaşılmamaktadır. Lise sonrası mesleki eğitimin geliştirilmesinin kurumsal temellerini teşkil eden meslek yüksekokullarının öneminin anlaşılması ile sanayide ve üretimde katma değer artışına yardımcı olabileceği değerlendirilmelidir. Meslek liselerinden mezunların meslek yüksekokullarında alacakları eğitimle kendilerini geliştirmelerinin önünün açılmasıyla sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü karşılanacaktır. Sanayide istihdam edilen lise mezunlarının da yapılan iş birlikleriyle meslek yüksekokullarına yönlendirilmesi üretimdeki verimliliğe katkı sağlayacaktır. Bu anlamda İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak kolektif çalışma modelini benimseyen misyonumuzla sanayi-sektör iş birliklerini önceliğimiz olarak görüyoruz.""SİMÜLASYON ÜNİTELERİ ARTTIRILABİLİR"

Mesleki eğitimin de daha üst segmentleri hedeflenerek sanayide verimliliğin artırılmasına yönelik üretim ve eğitimde dijital dönüşümün ivme kazanmasının sağlanabileceğini ifade eden Kesici, "Böylece kurulması düşünülen teknopark bünyesinde simülasyon üniteleri ve derslikler ile modelleme-simülasyon, sanal gerçeklik ve robotik teknolojilerin kullanımı artırılabilir. Aynı zamanda kurulması planlanan bu teknoparkta sanayi çalışanının mesleki ve kişisel gelişimlerinde gerekli olacak, İKÜ MYO veya yeni kurulması planlanan İKÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından verilecek olan dijital ortamlardaki sektörel eğitimler ile çalışanların bireysel kariyer beklentilerinin karşılanması değerlendirilmelidir" dedi.

- İstanbul