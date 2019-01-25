Mesleki Eğitim İçin İş Birliği Protokolü" İki Bakanın Katılımıyla İmzalandı

MiLLİ Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında "Mesleki eğitim iş birliği protokolü" törenle imzalandı.

MiLLİ Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında "Mesleki eğitim iş birliği protokolü" törenle imzalandı.



Şişli'de bulunan Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan imza törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Mehmet Karaca, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdoviç, İstanbul Sanayi Odası (İSO)Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.



Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Göreve başladığımda sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle 3 konuda atılımlardaki talimatları söz konusu olmuştu. Onun başında da mesleki ve teknik eğitimin kalkındırılması geliyordu. Bu anlamada bir mesafe aldığımız için çok mutluyum" dedi.



VARANK: ÖZEL ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR PROJE



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da söz konusu protokolün meslek ve teknik eğitim veren liselere hayırlı olmasını temenni ederek, üniversite ve sanayi işbirliği konusundaki çalışmalardan söz etti. Varank, "Daha dün üniversite-sanayi işbirliği açısından tarihi bir adım attık. Sanayi Doktora Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin imza törenindeydim. Bu bizim özel önem verdiğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir proje. İlk günden itibaren, üretimde yapısal bir dönüşümü gerçekleştirmenin ne denli kritik olduğunu vurguluyoruz. Yapısal dönüşümden kasıt, katma değerli ve teknoloji yoğunluğunun yüksek olduğu bir üretim modeli. "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonumuz tam da bu amaca hizmet ediyor. Vizyonumuz kapsamında yer alan hedeflere varmada, beşeri sermayemizin niteliği en önemli bileşen. İşte Sanayi Doktora Programımız bu farkındalığın bir yansıması" ifadelerini kullandı.



"517 ÖĞRENCİ YETİŞTİRİLECEK"



Varank konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu projeyle, sanayide ihtiyaç duyduğumuz nitelikli insan kaynağı, reel sektör ve akademi işbirliğiyle yetişecek, bir sonraki aşamada da istihdamda aktif şekilde yer alacak. Buna göre 33 üniversitenin, 77 firmayla yaptığı 120 farklı projeyle, sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra sanayide istihdam edilirse, yüzde 40'la yüzde 60 arasında değişen maaş desteğini biz karşılayacağız. Programı firmaların ihtiyacını merkeze alarak hazırladık ve üniversite-sanayi işbirliğini en somut şekilde kurguladık. Sahip olduğumuz genç ve dinamik iş gücünü en iyi şekilde yetiştirmek ve profesyonel hayata hazırlamak hem kamunun hem de özel sektörün güçlü ve sürekli bir işbirliği içinde çalışmasıyla mümkün. Ben en büyük yatırımın, insana yapılan olduğunu düşünüyorum. İş gücü piyasasındaki arz-talep dengesini en iyi şekilde kurup, kabiliyet eksikliklerini gidermek durumundayız. Gençlerimize ve mevcut çalışanlarımıza değişen koşullara karşı esneklik kazandırabilmeli, yetenek setlerini çeşitlendirmeliyiz. Biz kamu tarafı olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya hazırız. Özel sektör paydaşlarımız ve odalarımızın da bu konuda ne kadar hassas ve istekli olduğunu bizzat gördük. İşte imzaladığımız bu protokolle de İstanbul özelinden başlayarak sektörün ihtiyacına yönelik meslek liselerindeki eğitim içeriklerinin güncellenmesi, atölye ve laboratuvarların kurulmasına yönelik somut bir adım atmış oluyoruz."



İSTANBUL'DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN 89 OKULU KAPSAYACAK



Mesleki ve teknik eğitimde işbirliği protokülü, sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye hızla ve etkin şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katıldığı bir yapıyı tam anlamıyla hayata geçirebilmek amacıyla imzalandı.



Bu protokol ile okulların atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması, alan öğrencilerine işletmelerde gerçek üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkanları sağlanması, alan öğretmenlerine hizmet içi ve işbaşı eğitimlerinin verilmesi, çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi, başarılı öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi, mesleki İngilizce ders içeriklerinin Sanal Gerçeklik uygulamalarına dair akademik olarak hazırlanması, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak; başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi tercih etmelerini sağlamak, başarının sürdürülebilirliğini desteklemek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve sektör ile okul işbirliğini artırmak amacıyla öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi gibi çalışmalar amaçlanıyor. Protokol kapsamındaki faaliyetler, İstanbul ilindeki Mesleki ve Teknik eğitim veren 89 okulda hayata geçirilecek.



- Meriç

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