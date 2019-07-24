Son Dakika Haberleri: Mesleki eğitim için üniversite sanayi işbirliği
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Mesleki eğitim için üniversite sanayi işbirliği

48 dakika önce

Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Döktaş Dökümcülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, ilçedeki mesleki eğitimin geliştirilmesi adına BEBKA'ya proje başvurusunda bulundu.

Mesleki eğitim için üniversite sanayi işbirliği , System.String[]
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Döktaş Dökümcülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, ilçedeki mesleki eğitimin geliştirilmesi adına BEBKA'ya proje başvurusunda bulundu.
Asil Çelik, Orhangazi, Yeniköy, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:17 
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