Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde başlatılacak "Nitelikli İnsan Gücü" yetiştirmeye yönelik projenin ilk adımı atıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ekonomi Teknoloji Üniversitesi
(ETÜ) iş birliğinde başlatılacak "Nitelikli İnsan Gücü" yetiştirmeye yönelik projenin ilk adımı atıldı.
Proje kapsamında Türkiye genelinde 81 ilden mesleki eğitimde önde gelen 81 okul seçildi. Projeye Çanakkale
'den seçilen okul ise İÇDAŞ Biga
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
oldu. Ankara
'da imzalanacak protokolle başlatılacak kapsamında belirlenen okulların öğretmen ve öğrencilerinin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi yanı sıra mesleki bilgi beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.
Mesleki eğitim konusunda büyük önemi bulunan projeye İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin seçilmesi, Çanakkale'de eğitime verdiği önem, yaptığı okullar ve okullarına sağladığı destekle yıllardır adından söz ettiren İÇDAŞ farkı olarak değerlendiriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:49 Kaynak: AA
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