Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı
14 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO, İTO ve İTÜ arasında imzalan protokol, İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı ve mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamayı amaçlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO, İTO ve İTÜ arasında imzalan protokol, İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı ve mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamayı amaçlıyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:42
Bakan Albayrak, 'Türkiye'ye Yatırım İçin Büyük İlgi Var'
Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak
Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak