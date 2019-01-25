Son Dakika Haberleri: Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı

14 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO, İTO ve İTÜ arasında imzalan protokol, İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı ve mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamayı amaçlıyor.

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO, İTO ve İTÜ arasında imzalan protokol, İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı ve mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamayı amaçlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:42 

İstanbul, Ekonomi
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