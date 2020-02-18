Mesleki eğitim kuaför kursu ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mesleki eğitim kuaför kursu ilgi görüyor - Son Dakika

Mesleki eğitim kuaför kursu ilgi görüyor

6 saat önce

Malatya'da bir kuaför tarafından açılan ücretsiz mesleki eğitim kuaför kursu ilgi görüyor.

Mesleki eğitim kuaför kursu ilgi görüyor, System.String[]

Malatya'da bir kuaför tarafından açılan ücretsiz mesleki eğitim kuaför kursu ilgi görüyor.


Şener Eroğlu Mesleki Eğitim Kuaför Kursu Malatya Park'ta devam ederken, 20 kişi ile başlayan kursiyer sayısının 60'a ulaştığı belirtildi.


Kurs hakkında bilgi veren Şener Eroğlu,"Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan arındırmak ve onlara mesleki eğitim sağlayarak istihdama yönelik bir kampanya başlatmaktır. Şuanda 60 öğrencimiz var. Buradaki öğrencilerimiz mesleği öğrendikten sonra kendi iş yerlerini açabilecekler. Daha sonra mesleki yeterlilik sınavına girerek mesleki belgelerini aldıktan sonrada kendi işletmelerini kurabilecekler" ifadelerini kullandı. Eroğlu, "Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Malatya Park Alışveriş Merkezine bize bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum. En büyük katkıyı onlar verdi. Gençlerimize, ablalarımıza kuaför mesleğini öğretirsek istihdama yönelik iyi işler yapmış olacağız. Ama bizimde bu konuda desteğe ihtiyacımız var. Yetkililerden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Kurs öğrencisi Nevriye Gemici ise "Meslek sahibi olmak istiyordum. Şener hocamızın böyle bir destekte bulunduğunu duyduk. İnşallah meslek sahibi olursak çok güzel olacak. Hocamız tek başına bize bu desteği veriyor. Ev hanımıyız. Geleceğimiz kurtulacak iş sahibi olacağız " dedi.


Mesleki eğitim öğrencisi Sefa Kadir Akar da," Boş geziyordum. Şener hocamız sağ olsun böyle bir çalışma başlattı. Dışarıda gezeceğime burada iş öğreniyorum. Mesleğimi yapıyorum. Şener hocamızın sayesinde, kötü alışkanlıklarımız yok. Buraya gelip mesleğimizi öğreniyoruz. Şener hocamız tek başına üstesinden gelebiliyor. Ama ona yardımları devletimizden bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
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