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Mesleki eğitim merkezi cirosuyla il birincisi oldu - Son Dakika

Mesleki eğitim merkezi cirosuyla il birincisi oldu

27.09.2021 12:44
Mesleki eğitim merkezi cirosuyla il birincisi oldu, System.String[]

Zonguldak'ta cirosuyla ilk sırada yer alan Ereğli Mesleki Eğitim Merkezinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, ürettikleri ürünlerle hem kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılıyor hem de gelir elde ediyor.

Zonguldak'ta cirosuyla ilk sırada yer alan Ereğli Mesleki Eğitim Merkezinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, ürettikleri ürünlerle hem kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılıyor hem de gelir elde ediyor.

Zonguldak Ereğli Mesleki Eğitim Merkezinde 37 alan ve 181 meslek dalında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Öğrenciler, merkezde kurulan atölyelerde mobilya, metal ve tekstil sektörleri üzerine üretim yapıyor.

Okulların masa, sıra, sandalye, tabure, dolap ve minder gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen malzeme temini, bilgisayar ve benzeri parça tamiri ile arızaları giderme gibi talepleri de karşılamaya çalışıyor.

Sektörün beklentileri doğrultusunda beceriler kazanan öğrenciler, geçen yıl yaklaşık 780 bin lira ciro elde edilen merkezde, devlet desteği kapsamında her ay yaklaşık 800 ila 1500 lira arasında cep harçlığı kazanıyor.

"Üretim cirosunda il birincisi olduk"

Okul Müdürü Abdüsselam Aksoy, AA muhabirine, mesleki eğitim merkezlerinin 12 yıllık zorunlu eğitimin içine dahil edildiğini, bu kapsamda öğrencilerin haftada bir gün okula geldiklerini, diğer günlerde ise işletmelerde uygulamalı işbaşı eğitimleri aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin hem istihdam olanağı bulduğunu hem de devlet desteği kapsamında her ay cep harçlığı kazandığını belirten Aksoy, "Eğitimlerle öğrenciler 3. sınıfta kalfalık, 4. sınıfta ustalık belgesi alıyorlar, ayrıca meslek lisesi diploması almaya hak kazanıyorlar. Öğrenciler eğitim sonunda kendi iş yerlerini açma fırsatı yakalıyor ve böylece yeni istihdam olanakları yaratılıyor." ifadelerini kullandı.

Merkezde fındık toplama ve farklı nedenlerle okula gelemeyenlerle beraber yaklaşık 650 öğrenciye eğitim verildiğini dile getiren Aksoy, okulda döner sermaye kapsamında üretim yapıldığına ve 2021 Döner Sermaye İşletmesi üretim cirosunda il birincisi olduklarına dikkati çekti.

Motorlu araçlar teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, güzellik ve saç bakım hizmetleri, moda tasarımı ve giyim üretim atölyesi, sıhhi yapı tesisat sistemleri atölyesini kurduklarını aktaran Aksoy, geçen yıl Aydın'da 8 tasarım beceri atölyesini faaliyete geçirdiklerini kaydetti.

"Elimizde şu anda 500 bin liralık iş var"

Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılı içerisinde yaklaşık KDV dahil 774 bin 383 lira 152 kuruş ciro yaptık, bu da Zonguldak'ta en fazla elde edilen ciro oldu. Bu yıl içinde de şu anda gerçekleşen teslim ettiğimiz işlerin tutarı 135 bin lira civarında. Elimizde şu anda 500 bin liralık iş var, onu da bir ay içinde bitireceğiz. Burada Bakanlığımızın resmi istatistiklerine göre bizden diploma alan ya da ustalık belgesini tamamlayarak okulumuzdan mezun olan yüzde 89,92'si bu alanlarda istihdam oluyor."

Yapı Tesisat Sistemleri Bölümü öğrencisi Aydoğan Özel de bu işi çok sevdiğini, meslek edinmek ve kaliteli usta olmak için buraya geldiğini anlattı.

Efe Karaboğa ise aşçılık bölümü öğrencisi olduğunu belirterek, "Bu işi severek yapıyorum ve mutlu oluyorum. Yeri geliyor evde aileme bile yardım edebiliyorum. Burada kalfalık ve ustalık belgesinin yanında meslek lisesi diploması da alabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Mesleki Eğitim, Zonguldak, ciro, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mesleki eğitim merkezi cirosuyla il birincisi oldu - Son Dakika


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