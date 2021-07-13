Mesleki Eğitim Merkezi'nde diploma töreni düzenlendi - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde diploma töreni düzenlendi.

Mesleki Eğitim Merkezleri tarihinde ilk defa 'Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' diploması verilmesi nedeniyle okul bünyesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla mesleki eğitim merkezleri mezunlarının lise diploması alabilmeleri için yaptığı düzenlemeler neticesinde okulda eğitim gören 44 öğrenci diploma almaya hak kazandı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Şube Müdürü Ufuk Aslan, Okul Aile Birliği Başkanı Celal Kirazoğlu, kurum idarecileri öğretmen ve mezun öğrenciler katılım sağladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan tören Okul Müdürü Mustafa Bekçi tarafından yapılan açılış konuşması ile devam etti. Bekçi konuşmasında Mesleki Eğitim Merkezlerinin Ahilik müessesinin bugünkü devamı nitelinde olduğunu ve 2021 Ahi Evran yılı olması nedeniyle kurumlarca ilk defa diploma verilmesinin ayrı bir değer kattığını ifade etti. Demir ise öğrencilerden iş hayatlarında sözünün eri olmaları gerektiğini belirterek sosyal, kültürel ve mesleki hayatlarında tavsiyelerde bulundu. Daha sonra müdür yardımcısı Bahadır Çakıroğlu tarafından Ahilik Duası yapıldı. Diploma puan sıralamalarına göre ilk üç sıraya giren öğrencilere diplomaları takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimleri ve yemek ikramı ile sona erdi. - BİLECİK