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Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

53 dakika önce

Konya'da mesleki eğitim merkezi öğrencileri arasında yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 öğrenci karnından bıçaklanarak ağır ağır yaralandı.

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı, System.String[]

Konya'da mesleki eğitim merkezi öğrencileri arasında yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 öğrenci karnından bıçaklanarak ağır ağır yaralandı.


Olay, merkez Selçuklu ilçesi İstikamet Caddesi üzerinde bulunan mesleki eğitim merkezi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (17) ile T.Ü. (17) arasında okul bahçesinde yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada T.Ü., yanında bulunan bıçakla F. K.'yi karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Fatih K.'yi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak ağır yaralanan F.K., ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası F.K.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçan şüpheli Talha Ü., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük olması sebebiyle şüpheli T.Ü., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Selçuklu, Polis, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:37 Kaynak: İHA
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