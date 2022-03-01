Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı

01.03.2022 14:03
Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan İzmit Mesleki Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışmada İ.C. isimli bir öğrenci bacağından yaralandı. Bıçaklanan genci gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.C. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - KOCAELİ

Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı
Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı
Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı
Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı
Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı

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Mesleki Eğitim, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı - Son Dakika


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